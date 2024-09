UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Don Cheadle i jego koledzy z planu filmowego Ocean's Twelve: Dogrywka doskonale wiedzieli, jak unikać oślepiających fleszy i wścibskich paparazzi. W podcaście Conan O'Brien Needs a Friend aktor opowiedział o sprytnym planie, który stosowali w trakcie kręcenia zdjęć. Owy plan polegał na przekierowaniu uwagi paparazzi na innego aktora, a mianowicie Brada Pitta.

- Kiedy kręciliśmy we Włoszech, mieliśmy całe piętro hotelu dla siebie. Trochę tak musiało być, bo, no wiesz, "paparazzi" to słowo wywodzące się z włoskiego. Gdy oni nadchodzili, a ja byłem z George'em czy Mattem czy kimś innym, my mówiliśmy: "Patrzcie, tam jest Brad!".

fot. Warner Bros.

Jak tłumaczy Cheadle, w tamtych czasach Pitt cieszył się ogromną sławą, zdecydowanie większą niż on sam. Aktor wciąż potrafi przechodzić ulicami bez większych zaczepek, w przeciwieństwie do kolegi z planu.

- Mnie to aż tak nie przeszkadza. Czasem ktoś coś powie albo będę wiedział, że mnie rozpoznaje, ale w większości przypadków jestem powściągliwy. Nie sądzę, że jest tak w przypadku Brada... On nie może nigdzie iść.

Zobacz także:

Najlepiej oceniane heist movies [TOP 20]

Mimo ogromnej popularności, Ocean's 11 wcale nie jest tak dobrze ocenianą serią na Rotten Tomatoes. Natomiast które filmy zyskały największe uznanie krytyków?