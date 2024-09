Gwiazda Marvela jako Donald Trump. Zwiastun The Apprentice

Fot. Materiały prasowe

Pierwszy zwiastun The Apprentice trafił do sieci i pokazuje widzom, jak gwiazda Marvela, Sebastian Stan wygląda w roli młodego Donalda Trampa. Czy będzie to dobre kino? Sprawdźcie sami, jak się zapowiada.

The Apprentice - zwiastun

The Apprentice - o czym jest film?

Historia skupia się na młodym Donaldzie Trumpie i jego drodze do sukcesu, wynikającego z paktu z diabłem w osobie prawicowego prawnika i politycznego fixera, Roya Cohna, który dostrzegł w nim potencjał.

Film wyreżyserował Ali Abbasi na podstawie scenariusza Gabe'a Shermana. W obsadzie znajdują się również Jeremy Strong (Roy Cohn), Martin Donovan (Fred Trump Sr.) i Maria Bakalova (Ivanka Trump).

Twórcy napotkali problemy, ponieważ firma finansująca projekt, Kinematics, jest wspierana przez Dana Snydera, zwolennika Trumpa. Snyder uważa film za obraźliwy z uwagi na sposób, w jaki przedstawiono byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, i planuje pozwać osoby odpowiedzialne za produkcję.

Pomimo tych trudności, udało się sprzedać prawa do dystrybucji na terenie USA. Premiera filmu odbędzie się 11 października