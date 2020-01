Donald Trump zaprezentował logo US Space Force. Zbyt mocna inspiracja Star Trekiem?

Donald Trump zaprezentował oficjalne logo US Space Force, które zostało natychmiast wyśmiane przez internautów. Okazuje się, że łudząco przypomina logo znane fanom serialu Star Trek. Komentujący zwracają uwagę, że projekt loga zbyt mocno zainspirowany został tym, które należało do fikcyjnej Gwiezdnej Floty.

Obrońcy przekonują, że to świadoma inspiracja i trudno o lepszy projekt dla kosmicznego wojska Stanów Zjednoczonych, niż właśnie skojarzenie z serialem Star Trek. Prezydent Stanów Zjednoczonych w swoim wpisie na Twitterze zauważył, że projekt wybrano po wielu konsultacjach z dowódcami sił zbrojnych i wieloma projektantami. Na portalach społecznościowych zrobiło się jednak głośno, że zbyt mocno przekroczono granicę pomiędzy inspiracją, a plagiatem. Co o tym myślicie? Zobaczcie porównanie poniżej:

Trump just announced the new logo for the Space Force. The other is Star Trek Starfleet Command. pic.twitter.com/S7NeYdjR4C

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020