To anime może niedługo podbić świat. Wcześniej powstał film z Tomem Cruisem

Źródło: Gkids/Warner Bros. Japan/Studio 4°C

Reklama

All You Need Is Kill powstało na podstawie bestsellerowej powieści Hiroshiego Sakurazaki. To ta sama książka, która zainspirowała produkcję Na skraju jutra z Tomem Cruisem i Emily Blunt w rolach głównych. Animacja będzie reżyserskim debiutem Kenichiro Akimoto. Scenariusz napisał Yuichiro Kido. Za produkcję odpowiadają Warner Bros. Japan i znane japońskie studio animacji Studio 4°C, które z Gkids współpracowało wcześniej przy Mind Game i Children of the Sea.

All You Need Is Kill - fabuła

Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Główną bohaterką jest Rita, zaradna i żyjąca w odosobnieniu kobieta, która zgłasza się na ochotniczkę, by pomóc odbudować miasto po ataku tajemniczego obcego kwiatu, znanego pod nazwą Darol. Dochodzi jednak do tragedii, wskutek której potwór wydostaje się na wolność i zabija wielu ludzi, w tym Ritę. Sęk w tym, że potem kobieta się budzi – raz po raz. Uwięziona w pętli czasu i zmuszona na nowo przeżywać te same wydarzenia, spotyka mężczyznę o imieniu Keiji, który również nie może wydostać się z nieskończonego cyklu. Razem spróbują go złamać.

Tworząc film All You Need Is Kill, chciałem pokazać, że nawet w nieskończonej pętli życia, wciąż możemy dokonywać nowych odkryć i rozwijać się, w zależności od tego, jak postrzegamy sytuację, w której się znajdujemy – zapowiedział Kenichiro Akimoto, reżyser animacji.

All You Need Is Kill - zdjęcia