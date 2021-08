Doom Patrol - zwiastun 3. sezonu serialu. Jest data premiery

fot. screen z YouTube

Doom Patrol to serial oparty na komiksach DC, który doczekał się 3. sezonu. Rozpoczęto kampanię promocyjną nowej odsłony. Do sieci trafił pierwszy zwiastun 3. sezonu. Ujawnia on datę premiery. Otóż nowa seria zadebiutuje na HBO Max 23 września. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Doom Patrol przedstawia grupę superbohaterów DC, w której skład wchodzą Robotman aka Cliff Steele, Negative Man aka Larry Trainor, Elasti-Woman aka Rita Farr, Crazy Jane i Cyborg aka Victor Stone. Drużyna jest kierowana przez szalonego naukowca Nilesa Cauldera znanego jako The Chief. Każdy członek Doom Patrol doznał strasznego wypadku, który dał im nadludzkie zdolności, ale także pozostawił blizny i zniekształcenia. W 3. sezonie zespół po konfrontacji z Dorothy znajduje się na rozdrożu. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy Madame Rouge przybywa wehikułem czasu z tajemniczą misją.

W obsadzie znajdują się między innymi Brendan Fraser, Matt Bomer, April Bowlby, Diane Guerrero, Joivan Wade i Michelle Gomez.