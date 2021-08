Titans - recenzje 3. sezonu. Jest lepiej niż do tej pory

fot. materiały prasowe

Niektórzy amerykańscy dziennikarze dostali do obejrzenia pierwsze 5 odcinków 3. sezonu Titans. Obecnie opublikowano 7 recenzji ze średnią ocen 8/10. Wszystkie są pozytywne i daje to 100% pozytywnych opinii. Wielu innych opublikowało swoje przemyślenia na Twitterze i też trudno znaleźć negatywne reakcje.

Przede wszystkim chwalą dobrze skonstruowaną i opowiadaną wielowątkową historię adaptującą słynną komiksową opowieść. Tyczy się to odważnych decyzji, które według jednego dziennikarza stąpają na granicy pomiędzy oryginalną opowieścią a świętokradztwem.

Chwalą rozwój postaci i fakt, że w końcu zachowują się oni wiarygodnie i dogadują się, stając się nareszcie bohaterami. Na ekranie widzimy drużynę, a nie grupą niedopasowanych do siebie przepełnionych problemami ludzi. Dużo dobrych słów dostają nowości w obsadzie w postaci Vincenta Kartheisera w roli kultowego Stracha na wróble, który dostaje rolę w stylu Hannibala Lectera oraz Savanny Welch grająca Barbarę Gordon - w jej przypadku twierdzą, że musi się rozkręcić, a potem jest to wartościowa postać.

Titans - sezon 3

Red Hood, czyli nowe wcielenie Jasona Todda daje bardzo dobrego złoczyńcę. Przyznają, że aktor na początku trochę nie nadał wiarygodności, ale z czasem wczuł się w rolę tworząc świetny i brutalny czarny charakter. Z czasem to on właśnie kradnie wszystkie sceny.

Tłumaczą, że jakościowo wszystko jest lepsze. Nawet sceny walk, które dostarczają wrażeń i emocji. Zwracają jednak uwagę, że choć ta połowa sezonu jest świetna, to trudno orzec, czy uda się to utrzymać. Podkreślają, że Titans mieli do tej pory problem z postawieniem kropki nad i. Z uwagi na multum wątków rozpoczętych w pięciu odcinkach nie są przekonani, że twórcom uda się dobrze to zamknąć. Czytamy, że choć wiele błędów poprzedniego sezonu wyeliminowano, niedociągnięcia tamtych serii nadal mają wpływ, ale już nie determinuje on jakości.