fot. Bethesda

Jedną z gier, na których skupiono się na styczniowej prezentacji Xbox Developer Direct 2025, była nowa odsłona serii DOOM. Widzowie mogli "wybrać się" do studia id Software w Teksasie i dowiedzieć się czegoś więcej na temat tej produkcji. Twórcy opowiedzieli o walce, eksploracji oraz historii.

DOOM: The Dark Ages to prequel odsłony z 2016 roku, a graczom ponownie przyjdzie wcielić się w Doom Slayera. Bohater będzie walczył z siłami piekła w średniowieczu, a sami twórcy przyrównali go do czołgu. Ma być potężnie opancerzony i dysponować ogromną, niszczycielską siłą. Podczas walki protagonista będzie mógł korzystać z kilku broni do walki wręcz, a także karabinów, strzelb czy tarczy. Nie zabraknie też interesujących urozmaiceń w postaci segmentów, w których zasiądziemy za sterami gigantycznego mecha lub... będziemy latać na uzbrojonym po zęby smoku.

Poniżej możecie zapoznać się z nowymi materiałami wideo.

Potwierdzona została też data premiery DOOM The Dark Ages. Wcześniejsze przecieki okazały się trafne. Gra zadebiutuje 15 maja na PC, PlayStation 5 i Xboksie Series X|S. Przedsprzedaż już wystartowała, a zainteresowani mogą sięgnąć nie tylko po standardowe wydanie, ale też edycję Premium zawierającą między innymi wcześniejszy o dwa dni dostęp i fabularne DLC oraz edycję kolekcjonerską z repliką klucza, steelbookiem oraz efektowną figurką Doom Slayera.