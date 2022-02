Douglas Trumbull nie żyje. Odszedł wirtuoz efektów specjalnych - jego dzieła są legendarne

wizardsofhollywood.com

Nie żyje Douglas Trumbull, wybitny twórca, który miał olbrzymi wkład w rozwój światowej kinematografii. O jego śmierci w poruszającym wpisie na Facebooku poinformowała córka artysty, Amy, która podkreśliła, że jej ojciec od 2 lat zmagał się guzem mózgu, rakiem i konsekwencjami przeżytego wcześniej udaru. Kobieta określiła rodzica mianem "geniusza i czarodzieja" - pod tymi słowami z całą pewnością mogą podpisać się wszyscy fani Trumbulla.

W branży kinowej od lat uznawany był on za prawdziwego wizjonera. Zasłynął przede wszystkim jako twórca efektów specjalnych do legendarnych dzieł takich jak 2001: Odyseja kosmiczna (to właśnie Stanley Kubrick namówił go do ostatecznego wkroczenia w świat X Muzy), Tajemnica Andromedy, Bliskie spotkania trzeciego stopnia, Star Trek i Łowca androidów. Artysta próbował również swoich sił jako reżyser - na jego koncie są m.in. Niemy wyścig z 1972 roku i mająca swoją premierę 11 lat później Burza mózgów.

Co ciekawe, Trumbull mógł także być jednym z autorów efektów specjalnych do oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen. Propozycję w tej sprawie, którą złożył mu George Lucas, artysta zdecydował się koniec końców odrzucić, by oddać się pracy nad Bliskimi spotkaniami trzeciego stopnia. Zmarły wirtuoz X Muzy w licznych wywiadach i wspomnieniach wyjawiał, że największe piętno na jego zawodowej karierze odcisnął Kubrick, którego sam określał mianem "szaleńca i geniusza" - słynnego reżysera szacunkiem darzył nawet wtedy, gdy ten ostatni uznał, iż Oscar za efekty specjalne do Odysei kosmicznej powinien trafić wyłącznie do niego.

Trumbull ma na swoim koncie 2 Oscary, przy czym żadnego z nich nie przyznano mu za pracę przy konkretnym filmie. W 1993 otrzymał specjalną statuetkę za wkład w prace nad innowacyjnym systemem kamer, natomiast w 2012 roku odebrał on honorowego Oscara. Do nagród Akademii dochodzą także 3 oscarowe nominacje, kolejno za produkcje Bliskie spotkania trzeciego stopnia, Star Trek i Łowca Androidów.

Artysta odszedł w wieku 79 lat.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.