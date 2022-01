Sidney Poitier nie żyje. Aktor, który zmienił Hollywood, miał 94 lata

fot. materiały prasowe

Sidney Poitier zmarł w wieku 94 lat. Informację o śmierci ogłosił Fred Mitchell, minister spraw zagranicznych wyspy Bahama, z których aktor pochodził.

Był on także reżyserem i aktywistą walczącym o prawa społeczne i godnoś4 człowieka. Jego kariera była przełomowa, bo w latach 50., 60. i później zawsze tworzył rolę otwarcie walczące z problemami rasowymi. To też zdefiniowało jego karierę, bo jego praca na ekranie wyznaczyła nowe standardy pokazywania na ekranie społecznej sprawiedliwości i rasowej równości. Jego role w wielu filmach były rewolucyjne pod kątem prezentacji osób czarnoskórych na ekranie, które dzięki niemu stawały się silnymi, heroicznymi postaciami pokazywanymi z godnością. Byli po prostu ludzcy i prawdziwi. Jak znamy historię Hollywood, przedtem stereotypy rasowe królowały na ekranie, więc coś, co w dzisiejszym kinie jest normalne, musiało zostać wywalczone i to Sidney Poitier był na pierwszej linii frontu.

Widzieliśmy go w takich filmach jak Nauczyciel z przedmieścia, Zgadnij, kto przyjdzie na obiad, Porgy i Bess, W cieniu dobrego drzewa, W upalną noc, Nazywam się Tibbs! czy Rodzynek w słońcu. W historii zapisała się jego nadzwyczajna rola w filmie Ucieczka w kajdanach, za którą Sidney Poitier został pierwszym czarnoskórym aktorem nominowanym do Oscara. Został również pierwszym czarnoskórym aktorem wygrywającym Oscara za film Polne lilie.

Jego ostatnim filmem kinowym był Szakal z 1997 roku. Potem zagrał w kilku telewizyjnych filmach i od 2001 roku był na aktorskiej emeryturze.

