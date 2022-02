Batman - kategoria wiekowa filmu ujawnia nowe detale. Będą wulgaryzmy, przemoc i nagość?

fot. materiały prasowe

Brytyjska organizacja BBFC przyznała filmowi Batman kategorię wiekową w Wielkiej Brytanii. Choć jest ona taka sama jak w USA - PG-13, czyli film może być niewskazany dla dzieci poniżej 13 roku życia, to Brytyjczycy opublikowali obszerny opis powodów przyznania takiej kategorii wiekowej. Mogą być w nim drobne spoilery.

Batman - kategoria wiekowa

BBFC sugeruje wulgaryzmy, trochę nagości i dużo przemocy.

Ludzie w stanie przerażenia przez umieszczenie w wymyślnych, śmiertelnych pułapkach.

Zagrożenie bronią palną i akty terroryzmu.

Strzelaniny, walki wręcz, porażenia prądem.

Sceny, w których ludzie są ciągle bici lub tłuczeni do nieprzytomności. Są sceny, w których widać krew i obrazowe rany.

Okaleczone ciała pojawiają się w miejscach zbrodni. Widać odcięty kciuk.

Pojawiają się mocne wulgaryzmy (podali przykład słowa f**k).

Pojawiają się lżejsze słowa jak: prick, dick, fricking, bastard, son of a bitch, shit, God, hell, Jesus i Christ.

Są sceny odwołujące się do seksu; w tym scena nagości, w której mężczyzna patrzy przez okno, jak kobieta się przebiera.

Są odwołanie do samobójstwa i zdrowia psychicznego.

Ludzie przyjmują nienazwany w filmie narkotyk.

Wygląda więc na to, ze Matt Reeves sprawdza, jak daleko można przesunąć granicę kategorii wiekowej PG-13.

Batman - plakaty i zdjęcia

Do sieci trafiły nowe plakaty postaci z filmu Batman. Ponownie jest to dobra okazja, by przyjrzeć się wizerunkom Riddlera oraz Pingwina z Colinem Farrellem nie do poznania.

Batman

Batman to smutny film

Robert Pattinson w rozmowie z GQ wyjawił nową ciekawostkę o pierwszych scenach widowiska.

Rozmowa - Oglądałem samemu surowy montaż filmu. Pierwsze ujęcie filmu jest tak zaskakująco różniące się od innych produkcji o Batmanie, że nadaje mu innego tempa. To było zgodne z tym, co Matt mówił podczas naszego pierwszego spotkania: chcę zrobić detektywistyczną historię w stylu noir z lat 70. w klimacie filmu. Założyłem, że chodzi o tylko atmosferę , wizualny styl, ale to pierwsze ujęcie... Ono mówi wprost: to naprawdę jest detektywistyczna historia.

Robert Pattinson tłumaczy, że mieszkańcy Gotham wcale nie postrzegają Batmana jako zbawiciela. Wspomina scenę tłuczenia zbirów na peronie, podczas której człowiek, którego chciał uratować ma reakcję mówiącą wprost: ten nietoperz to coś jeszcze gorszego niż ci bandyci. Nie zdaje sobie sprawy, że chce go uratować.

Wspomina scenę rozmowy z Alfredem, który go pyta: co jego rodzina pomyślałaby o nim, gdy tak niszczy jej dziedzictwo byciem Batmanem. Dla Bruce'a to jednak jest właśnie dziedzictwo tej rodziny.

- Jeśli tego nie będę robić, nie ma nic innego dla mnie w życiu. Zawsze interpretowałem te slowa nie, że "nie ma nic innego, nie mam celu w życiu", ale bardziej chodzi o "ja się z tego życia wypisuję". To sprawia, że wszystko staje się smutniejsze. To smutny film. On stara się znaleźć jakąś nadzieję w sobie, nie w mieście.

Batman - premiera 4 marca 2022 roku w kinach.