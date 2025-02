Kolejne anonimowe głosy na Oscary 2025. "Wynudziłem się na pierwszej Diunie, więc..."

fot. materiały prasowe

Już niebawem wyłonieni zostaną zwycięzcy najbardziej prestiżowych nagród w branży filmowej. Nocą 3 marca 2025 roku odbędzie się uroczysta gala Oscarów, którą poprowadzi Conan O'Brien. Deadline niedawno poinformowało o szczegółach wydarzenia i tego, czego można się po nim spodziewać.

Oto, czego można się spodziewać po Oscarach 2025

Kolejne anonimowe głosy na Oscary 2025

To, co trudno z kolei przewidzieć, to wyniki samego głosowania. W 2024 roku pojawiło się wiele jakościowych produkcji, a bukmachery zachodzą w głowę, jak prawidłowo rozłożyć ich szanse na zdobycie statuetek. W celu rozjaśnienia sytuacji Entertainment Weekly skontaktowało się z czterema osobami z komitetu, które są uprawnione do głosowania.

"Reżyser" - znany z pracy z wielkimi studiami, ma swoim dorobku kultowe filmy niezależne, a także produkcje telewizyjne.

"Scenarzysta" - pisał scenariusze zarówno do filmów niezależnych, jak i prestiżowych seriali telewizyjnych.

"Publicysta" - na przestrzeni kariery pracował z wielkimi i znanymi nazwiskami.

"Dyrektor castingu" - jest specjalistą od obsadzania małych filmów międzynarodowych, jak i molochów branży.

Członkowie komitetu odnieśli się też do kontrowersji związanych z Karlą Sofią Gascon, gwiazdą Emilii Perez nominowaną do Oscara, która została skrytykowana za znalezienie na jej profilu wielu postów o rasistowskiej, ksenofobicznej i transfobicznej treści. Zdaniem każdego z nich szanse aktorki na zdobycie Oscara znacznie zmalały z tego powodu i wpłynie to na wynik głosowania. Dwóch z nich stwierdziło też, że brak występu na żywo w kategorii Najlepsza piosenka oryginalna nie jest niczym złym, bo i tak trwały zbyt długo i były nudne. Trzeci z nich uważa inaczej i twierdzi, że to zmarnowana szansa na pokazanie talentu wielu twórców.

A jak głosowali?

"Reżyser"

Jest mi przykro, bo nie obejrzałem jeszcze Substancji ani I'm Still Here. Wynudziłem się na pierwszej Diunie, więc nie spieszy mi się do trzygodzinnego seansu kolejnej.

Najlepszy film: Konklawe

Najlepszy reżyser: James Mangold

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Ralph Fiennes

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: brak

Najlepszy aktor drugoplanowy: Jeremy Strong

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Zoe Saldaña



"Scenarzysta"

Najlepszy film: Substancja

Najlepszy reżyser: Coralie Fargeat

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Timothee Chalamet

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Demi Moore

Najlepszy aktor drugoplanowy: Kieran Culkin

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Zoe Saldaña

"Publicysta"

Najlepszy film: Wicked

Najlepszy reżyser: Brady Corbet

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Timothee Chalamet lub Ralph Fiennes

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Demi Moore

Najlepszy aktor drugoplanowy: Kieran Culkin

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Isabella Rossellini

"Dyrektor castingu"

Najlepszy film: Wicked

Najlepszy reżyser: Sean Baker

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Timothee Chalamet

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Mikey Madison

Najlepszy aktor drugoplanowy: Kieran Culkin

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Ariana Grande

