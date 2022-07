Drago - spin-off Creeda i Rocky'ego w planach. Są szczegóły

fot. materiały prasowe

Portal The Wrap ogłosił, że powstanie film pod tytułem Drago, a Deadline.com potwierdził ich doniesienia. Ma być to nowy spin-off serii Creed oraz Rocky.

Drago - o czym film?

Jak donosi dziennikarz Deadline bohaterami będą postacie Ivana Dragon (w tej roli Dolph Lundgren) oraz jego syna Viktora (Florian Munteanu). Ivana poznaliśmy w filmie Rocky 4 z 1985 roku. Potem powrócił jako trener i mentor swojego syna w filmie Creed 2 z 2018 roku. Dodatkowe szczegóły fabuły nie są znane.

Za scenariusz ma odpowiadać Robert Lawton. Ma on niewiele doświadczenie. W 2021 roku jego scenariusz do filmu o kulisach Rocky'ego zdobył wyróżnienie Nicholl Fellowship. Jak donosi The Wrap producenci z MGM byli pod wrażeniem jego wizji na film Drago i dlatego też dali mu tę pracę. Szczegóły nie są znane.

Film w jednym z wywiadów zapowiadał wcześniej sam Dolph Lundgren. Na ten moment nic więcej nie wiadomo. Przypomnijmy, że w listopadzie 2022 roku na ekrany wejdzie Creed 3, czyli najnowsza odsłona serii.