DCU - co jest kanoniczne, a co nie? James Gunn nagrał poradnik przed 2. sezonem Peacemakera

Jak bumerang powraca temat tego, co w nowym DCU jest kanoniczne z pozostałości po DCEU, a co trafiło do kosza. James Gunn niejednokrotnie usiłował wyjaśniać sytuację, ale momentami jeszcze bardziej wszystko komplikował, a fani drapali się po głowach z niezrozumieniem. Premiera 2. sezonu Peacemakera już tuż-tuż, więc przydałoby się raz na zawsze wyjaśnić sprawę tego, co jest kanoniczne w DCU. James Gunn nakręcił specjalny filmik, który ma pomóc w zrozumieniu tych zależności.

Do premiery 2. sezonu Peacemakera nie zostało już wiele czasu. James Gunn wziął sprawy w swoje ręce i postanowił raz a dobrze wyjaśnić, co z pierwszego sezonu serialu jest kanoniczne dla DCU, a co nie. Zasady są stosunkowo proste. Czy tym razem wszyscy zrozumieli?

Kanoniczne DCU rozpoczyna się wraz z Koszmarnym Komandem. Później Superman kontynuuje DCU i później 2. sezon Peacemakera. To podstawy. Jeśli chcecie prostej odpowiedzi, która nic nie miesza, to wiedzcie, że te trzy rzeczy są kanoniczne dla DCU. Wszystko, co pokażemy w "Poprzednim razem w Peacemakerze" staje się kanonem. Jeśli postaci mówią o czymś, co się wydarzyło w starym uniwersum, to staje się to kanoniczne. Wiemy na przykład, że syn Ricka Flagga został zabity na Corto Maltese, bo powiedział o tym w Koszmarnym Komandzie. Wszystko od Koszmarnego Komanda, przez Supermana i 2. sezon Peacemakera jest kanoniczne.

