Marvel świętuje 50. rocznicę ślubu Scarlet Witch i Visiona. Te grafiki wzruszą fanów

Fot. Marvel

W komiksie The Vision & The Scarlet Witch kochankowie spotkają się ponownie. Scarlet Witch nigdy nie była tak potężna, jak teraz, jednak będzie potrzebowała czegoś więcej niż ogromnej siły, by pomóc Visionowi. Jak zapowiada Marvel, ta współpraca wystawi ich duszę na próbę i złamie im serca. Możemy więc spodziewać się, że czeka nas bardzo dramatyczna i wzruszająca historia.

Tajemnicze drzwi otwierają się na całym świecie, wciągając ludzi do środka obietnicami cudów i spotkań z utraconymi bliskimi. Gdy Vision staje się śmiertelnie ranny, szukając prawdy, Scarlet Witch ucieka się do ekstremalnych środków, by uratować mu życie – a rezultaty są inne niż cokolwiek, czego oboje mogliby się spodziewać.

Zapowiedź The Vision & The Scarlet Witch możecie zobaczyć poniżej. Widok ikonicznej pary Marvela w objęciach wzruszy niejednego fana.

The Vision & The Scarlet Witch to pięcioczęściowa limitowana seria autorstwa Steve'a Olrando, obecnego scenarzysty solowej serii Scarlet Witch. Za stronę graficzną odpowiadają Lorenzo Tammetta i Jacopo Camagni. Dajcie znać, jak podoba wam się pierwsza zapowiedź komiksu!