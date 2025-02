Dragon Age: Straż Zasłony w PlayStation Plus 4 miesiące po premierze! Sony ujawniło ofertę na marzec

fot. BioWare

Reklama

Sony ujawniło listę gier, jakie w przyszłym miesiącu trafią do abonentów usługi PlayStation Plus Essential. Będą oni mogli pobrać trzy produkcje - Dragon Age: The Veilguard (PS5), czyli najnowszą odsłonę serii RPG od BioWare, platformówkę Sonic Colours Ultimate (PS4) oraz Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (PS4, PS5), zestaw trzynastu gier retro ze znanymi i lubianymi bohaterami w roli głównej.

Można podejrzewać, że tak szybkie pojawienie się Dragon Age: Straż Zasłony w PlayStation Plus wynika ze sprzedaży poniżej oczekiwań wydawcy. Przypomnijmy, że w styczniu poinformowano o sprzedaniu 1,5 miliona egzemplarzy gry, podczas gdy Electronic Arts miało celować w rezultat o około 50% wyższy.

ROZWIŃ ▼

Nowe gry będziecie mogli przypisać do swojej biblioteki w dniach 4-31 kwietnia. Do 4 kwietnia możecie skorzystać z lutowej oferty i odebrać następujące gry: Payday 3, High on Life i Pac-Man World Re-Pac.