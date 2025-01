Zagrała Lois Lane w Człowieku ze stali. Teraz zdradziła, co sądzi o nowej aktorce z DCU

Fot. Materiały prasowe

Amy Adams zadebiutowała jako Lois Lane w Człowieku ze Stali Zacka Snydera. Później ponownie wcieliła się w ukochaną Supermana w filmach Batman v Superman: Świt sprawiedliwości i Liga Sprawiedliwości. Choć wielu fanom podobał się ten casting, to jednocześnie uważali, że nie dostała szansy, by naprawdę zagłębić się w tę postać. Teraz aktorka w rozmowie z Vanity Fair zdradziła, co sądzi o nowej odtwórczyni Lois Lane, Rachel Brosnahan.

Amy Adams o castingu Rachel Brosnahan

Jedną z rzeczy, które lubię w superbohaterskich kanonach, jest to, że dla mnie w pewnym sensie działają jak teatr. Wiele ludzi może grać jedną rolę – nie należy tylko do jednej osoby. [Brosnahan] jest cudowna i mam nadzieję, że wniesie do tego swoje poczucie humoru. Ma ogromną wrażliwość, jest świetną aktorką i ma wspaniałe wyczucie komediowe, więc mam nadzieję, że będziemy mogli zobaczyć tego więcej na ekranie.

Wygląda więc na to, że Amy Adam wspiera casting Rachel Brosnahan i życzy koleżance po fachu powodzenia.

Superman - Rachel Brosnahan jako Lois Lane i inne zdjęcia z planu

Przypominamy, że Rachel Brosnahan w roli Lois Lane zobaczymy już 11 lipca 2025 roku, kiedy odbędzie się światowa premiera Supermana. Możecie jednak już zobaczyć jej zdjęcia z planu w poniższej galerii.