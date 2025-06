Przyszłość mangi Dragon Ball Super niepewna? Sprzeczne doniesienia o następcy Akiry Toriyamy

fot. Toei Animation

Reklama

W dniach 3-6 lipca odbędzie się Japan Expo Paris, który jest największym wydarzeniem w Europie poświęconym japońskiej popkulturze. Co roku wydarzenie przyciąga tłumy ludzi. Służy też jako miejsce ogłoszeń nowych projektów oraz prezentacji branżowych. Podczas tego eventu pojawi się Toyotarou, czyli twórca, który rysuje mangę Dragon Ball Super. Przed laty Akira Toriyama osobiście wybrał go, aby ilustrował kultowy tytuł według jego scenariuszy. Jednak ogłoszenie jego przybycia wywołało ożywione dyskusje wśród fanów ze względu na nieprecyzyjne tłumaczenie.

Czytaj więcej: Kiedy może zostać ogłoszony 3. sezon Solo Leveling? Oto potencjalne wydarzenia

Toyotarou z nowym projektem?

Według tłumaczenia, Toyotarou pracuje nad nową mangą. O tym projekcie ma rozmawiać z głównym redaktorem Dragon Ball, Kazuhiko Torishimą, podczas nadchodzącego panelu.

ROZWIŃ ▼

To sugeruje, że są małe szanse na kontynuację Dragon Ball Super, ale też pod znakiem zapytania stoi przyszłość franczyzy. Przypomnijmy, że według niektórych doniesień, Akio Iyok, były szef Dragon Ball Room w Shueisha (wydawca publikujący mangi) i wieloletni rzecznik zmarłego Akiry Toriyamy, podobno jest w konflikcie z Shueishą w sprawie praw do franczyzy Dragon Ball. Iyoku kieruje teraz nowo utworzoną firmą o nazwie Capsule Corporation Tokyo, która posiada prawa licencyjne do anime i gier wideo, podczas gdy Shueisha zachowuje prawa do mangi.

Natomiast w Internecie pojawiło się też drugie tłumaczenie tego ogłoszenia, które mówi o "nowym kreatywnym wyzwaniu", co wcale nie musi oznaczać, że chodzi o nowy tytuł, ale o kontynuowane Dragon Ball Super lub stworzenie nowej historii w tym świecie według własnego pomysłu.

ROZWIŃ ▼

O tym nad czym pracuje Toyotarou przekonamy się 6 lipca.

Dragon Ball Super - ranking najpotężniejszych postaci

Sprawdźcie ranking najpotężniejszych postaci z serii Dragon Ball Super według serwisu CBR.