Gwiazda Balleriny pojawi się w... MCU? Jest brana pod uwagę!
Marvel Studios poszukuje kolejnej osoby do dużej, ważnej roli - wiemy, kto jest brany pod uwagę! Mogą postawić na gwiazdę tegorocznego spin-offu Johna Wicka - Balleriny.
Marvel Studios poszukuje kolejnej osoby do dużej, ważnej roli - wiemy, kto jest brany pod uwagę! Mogą postawić na gwiazdę tegorocznego spin-offu Johna Wicka - Balleriny.
Tą aktorkę poznaliśmy w Nie czas umierać, a w tym roku zagrała pierwsze skrzypce w filmie Ballerina: Z uniwersum Johna Wicka. Teraz wygląda na to, że zainteresowało się nią... Marvel Studios.
MCU - nowa plotka o obsadzie
Ana de Armas już niejednokrotnie udowodniła, że świetnie wypada w filmach akcji - a teraz otwierają się przed nią drzwi do nowych możliwości. Według scoopera Daniela Richtmana jest ona brana pod uwagę do dużej roli w Marvelu. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów ani nie rzucił żadnego światła na konkretną postać czy produkcję. Najbardziej prawdopodobny jest film Avengers: Doomsday bądź Avengers: Secret Wars, gdzie z pewnością pojawi się wiele nowych postaci. Dzięki Multiwersum pojawiło się wiele nowych możliwości - zwłaszcza, że do MCU dołączyli bohaterowie franczyz takich jak X-Men czy Fantastyczna 4. Na razie nie ma jednak żadnych potwierdzonych informacji na ten temat.
To nie pierwsze potencjalne powiązania tej aktorki z kinem superbohaterskim, ponieważ już wcześniej była ona typowana do roli Wonder Woman w DCU. Postać ta nie została jeszcze oficjalnie obsadzona, przez co ta informacja może jeszcze okazać się prawdziwa.
Źródło: comicbookmovie
