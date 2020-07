Dragon: Drakula bohaterem komiksu - inne spojrzenie na wampira

fot. Saladin Ahmed/Kickstarter

Dragon to projekt Saladina Ahmeda, znanego twórcy komiksów m.in. Black Bolt czy Miles Morales: Spider-Man. Autor rozpoczął zbiórkę pieniędzy na wydanie tego unikatowego komiksu w crowdfundingowym serwisie Kickstarter. Do współpracy nad Dragonem zaprosił artystę Dave'a Acostę (Doc Savage, The Shadow, Vampirella) oraz Chrisa O’Hallorana (kolory) i Hassana Otsmane-Elhaou.

Saladin Ahmed o swoim projekcie mówi:

Dragon jest historią Drakuli, którą zawsze chciałem opowiedzieć, pełną różnych rzeczy, które mają dla mnie znaczenie - przerażających potworów, barwnej historii i sponiewieranych bohaterów z różnych światów, którzy stawiają czoła wielkiemu złu.

W Dragonie podążamy śladem dwójki bohaterów - Adila, dawnego muzułamńskiego wojownika oraz Marjorie, chrześcijańskiej zakonnicy, którzy zostali zmuszeni do przezwyciężenia bigoterii i strachu przed współpracą, aby razem walczyć przeciwko największemu zagrożeniu ze wszystkich: Władowi Palownikowi, znanemu później jako Drakula.

Poniżej możecie obejrzeć kilka grafik z komiksu.

Dragon

Zbiórka pieniędzy potrwa do 6 sierpnia.