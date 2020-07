DC ukryło Jokera na słynnej okładce komiksu. Ktoś z Was go zauważył?

DC

Właśnie minęły 2 lata od momentu, kiedy komiksowi Mroczny Rycerz i Catwoman stanęli na ślubnym kobiercu - doszło do tego w zeszycie Batman #50, którego okładka przedstawiająca oboje bohaterów w błyskawicznym tempie stała się słynna wśród całej społeczności fanów. Wielokrotnie informowaliśmy Was już, że przynajmniej wtedy do zawarcia związku małżeńskiego nie doszło. Teraz okazuje się, że okładka komiksu zawierała odniesienie do Jokera, które przegapiliśmy wszyscy.

Warto dodać, że nieco wcześniej Książę Zbrodni chciał być świadkiem na tym ślubie. Choć bieg wydarzeń mu to uniemożliwił, wygląda na to, że z oddali i tak przyglądał się intymnej chwili z udziałem Batmana i Catwoman. Scenarzysta Tom King wyjawił bowiem, że na okładce narysowanej przez Jima Lee w goglach Seliny możemy natrafić na odbicie Jokera. Komentatorzy wychodzą jednak z założenia, że obecność złoczyńcy była bardziej symboliczna niż rzeczywista - jego wejście do głowy Kobiety-Kot i długoletnie konfrontowanie się z Mrocznym Rycerzem miałyby więc być w tym przypadku wyłącznie metaforą.

Spójrzcie sami (w galerii znajdzie również interpretację tej samej grafiki autorstwa legendarnego Neala Adamsa):

Batman #50 - okładka