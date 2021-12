Dragons: The Nine Realms - zwiastun serialu. Jak wytresować smoka 1300 lat później!

fot. materiały prasowe

Dragons: The Nine Realms rozgrywa się 1300 lat po wydarzeniach z Jak wytresować smoka. Świata się zmienił i rozpoczyna się nowa legenda. Historia więc jest osadzona współcześnie. Wszystko rozpoczyna się od tego, że młoda grupa osób odkrywa smoki żyjące w ukryciu, które chcą chronić przed złymi zamiarami innych ludzi.

Dragons: The Nine Realms - zwiastun

W obsadzie oryginalnego dubbingu są Jeremy Shada (Voltron: Legendary Defender), Julia Stiles (10 Things I Hate About You), Marcus Scribner (Black-ish), Aimee Garcia (Lucifer), Ashley Liao (Fuller House), Lauren Tom (The Joy Luck Club), Keston John (She-Ra and the Princesses of Power), Justina Machado (One Day at a Time) oraz D'arcy Carden (The Good Place). Za sterami serialu stoi John Tellegen.

Dragons: The Nine Realms - premiera w USA na platformach Hulu i Peacock odbędzie się 23 grudnia 2021 roku. Data premiery w Polsce nie jest znana.

