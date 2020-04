Droga do wieczności: ukazał się pierwszy tom serii Ricka Remendera

Dzisiaj nakładem Mucha Comics ukazał się pierwszy tom serii Droga ku wieczności pt. Bóg Szeptów. Jest to historia osadzona w świecie fantasy rządzącym przez tyrana. Grupa buntowników, w tym umierający wojownik zepchnięty na margines, postanawia obalić władcę (tytułowego Boga Szeptów) i uwolnić kraj od jego magii. Na bohaterów czekają liczne niebezpieczeństwa, a także pokusy podsuwane przez podstępnego władcę.

W skład tomu wchodzi pierwszych dziewięć zeszytów serii. Scenariusz do nich napisał Rick Remender, a ilustracje są autorstwa Jerome'a Openy oraz Jamesa Harrena.

Oto okładka, przykładowe plansze, a także opis pierwszego tomu Drogi ku wieczności:

Droga ku wieczności. Tom 1. Bóg szeptów - okładka

Wszechobecna paranoja podsycana przez Boga Szeptów dotarła do najdalszych zakątków krainy Zhal. Jego szpiedzy ukrywają się pod każdą strzechą, rozsiewając nieufność i strach. Adam Osidis, umierający rycerz ze zhańbionego klanu, musi wybrać pomiędzy przyłączeniem się do zakonu magicznych wojowników i najemników, którzy podjęli się próby uwolnienia ich świata od złego Boga, oraz zaakceptowaniem bożej obietnicy, która zapewni Adamowi wszystko, o czym marzył.

Los mieszkańców Zhal zależy od ostatniego człowieka, który pozostaje poza wpływami boga. On również musi wybrać między przyszłością świata a własnymi pragnieniami.

Komiks został wydany w twardej oprawie, liczy 264 strony i kosztuje 110 zł.