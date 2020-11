DualSense z PS5 dogada się z Nintendo Switchem

Źródło: youtube.com

Kompatybilność sprzętowa pomiędzy kolejnymi generacjami PlayStation pozostawia nieco do życzenia. DualShock 4 nie będzie współpracował z grami na PS5, a kamera dla PS5 nie będzie kompatybilna z zestawem PSVR. Z kolei aby podłączyć kamerę z PS4, do nowej konsoli, niezbędne będzie posiadanie przejściówki wysyłanej przez Sony na indywidualną prośbę gracza. Jak się jednak okazuje, pady DualSense dogadają się nie tylko z najnowszą konsolą Japończyków.

Już pod koniec października youtuber Austin Evans udowodnił, że DualSense może skomunikować się z komputerem z systemem Windows oraz urządzeniami z Androidem. Twórca chciał sparować sprzęt także z PlayStation 4 Pro oraz Xboxem Series X, jednak próby te spełzły na niczym. Po tamtej prezentacji można było dojść do wniosku, że z DualSense’a nie skorzystamy na konkurencyjnych konsolach. Jak się jednak okazało, pada można wykorzystać do grania na Nintendo Switchu.

Twitterowicz BrokenGamezHDR pokazał, jak oba sprzęty sprawdzają się w pracy:

Bezpośrednie sparowanie DualSense’a z konsolą nie jest co prawda możliwe, ale BrokenGamezHDR dokonał tej sztuczki korzystając z adaptera 8BitDo. Ten zmyślny dongle powstał po to, aby umożliwić podpięcie do konsoli Nintendo padów od firm trzecich, które nie były projektowane z myślą o Switchu. I wszystko wskazuje na to, że dogaduje się również z DualSensem.

Jeśli zatem posiadacz Nintendo Switcha rozważa kupno konsoli PS5 i nie ma jeszcze kontrolera Switch Pro Controller, być może wcale go nie potrzebuje. Wystarczy, że kupi przejściówkę od 8BitDo i połączy ją z DualSensem, zaoszczędzając tym samym kilkaset złotych.