Duke Nukem - ruszają prace nad filmem opartym na grze. Pierwsze informacje

fot. Take Two

Jak donosi The Hollywood Reporter prawa do gry kupiło studio Legendary Entertainment, znane choćby z hitu Diuna. Zamierzają stworzyć kinowy film oparty na grze Duke Nukem. Za sterami staną w rolach producentów Josh Heald, Jon Hurwitz oraz Hayden Schlossberg, czyli trio znane jako twórcy hitu Cobra Kai. Są to więc osoby, które wiedzą, jak opowiadać historię.

Duke Nukem - co wiemy o filmie?

Obecnie trwają poszukiwania scenarzysty. Na razie też nie wybrano reżysera, ale otwarta jest furtka, by któryś z twórców Cobra Kai stanął za kamerą. Twórcy serialu związanego z filmową serią Karate Kid są w tym nie tylko showrunnerami, ale też scenarzystami i reżyserami, więc mają doświadczenie. Znani są też z serii American Pie oraz Harold i Kumar.

Przez lata próbowano zrobić film oparty na tej grze, ale nigdy nie doprowadzono do realizacji. Największym projektem był ten studia Paramount, w którym John Cena miał zagrać główną rolę. Na obecną chwilę nie wiadomo, kogo twórcy widzą w tej roli.

Przypomnijmy, że gra Duke Nukem została wydana w 1991 roku i stała się hitem. W 1996 roku trzecia część Duke Nukem 3D wyznaczyła trendy gatunku FPS na lata. W 2011 roku seria powróciła w grze Duke Nukem Forever. Jest to dość specyficzna seria z przegiętą akcją i humorem. Główny bohater był inspirowany herosami kina akcji z lat 80., więc miał wszystkie dobrze kojarzone cechy. Walczył on z inwazją obcych w Los Angeles.