Dune: Awakening - jak gra będzie nawiązywać do filmów i książek? Twórca odpowiada

Dune: Awakening to nadchodząca produkcja tworzona przez studio Funcom. Tym razem będzie to MMO z elementami survivalu, którego akcję osadzono w uniwersum Diuny. Jak na razie nie poznaliśmy zbyt wielu szczegółów na temat tego tytułu, ale kilka ciekawych informacji ujawnił dyrektor kreatywny, Joel Bylos, w rozmowie z serwisem InvenGlobal.

Bylos został zapytany o to, jak uniwersum gry będzie łączyć się z tym, które przedstawiono w filmach i książkach. Twórcy mieli zdecydować się na alternatywną historię, w której znajdziemy zarówno pewne podobieństwa, jak i różnice względem tego, co znają fani.

Jesteśmy bardzo zaangażowani w tworzenie uniwersum na podstawie wizji z książek i filmu. Pod względem warstwy wizualnej jesteśmy bardzo blisko stylu znanego z filmu, ale oczywiście film skupia się na postaciach i ograniczonych miejscach, podczas gdy my tworzymy większy świat, więc musimy wyjść ponad to, co pokazano w filmie, a nawet poza książki.

Zdecydowaliśmy się na podejście w stylu alternatywnej historii. Do pewnego momentu nasza gra i film są identyczne, ale jest też moment, w którym nasza historia się zmienia. To daje nam więcej swobody w kształtowaniu świata.