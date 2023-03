Dune: Awakening prawie jak Valheim? Gra ma połączyć elementy MMO i survivalu

fot. Funcom

Dune: Awakening zapowiedziano w sierpniu 2022 roku. Kilka miesięcy później, na gali The Game Awards 2022, pokazano kolejny zwiastun gry. Żaden z dotychczasowych materiałów nie pokazywał jednak rozgrywki. Więcej na ten temat zdradził dopiero Joel Bylos ze studia FunCom w rozmowie z serwisem PC Gamer.

Bylos ujawnia, że nadchodząca produkcja będzie zawierać elementy znane z popularnych gier survivalowych. Gracze będą musieli zadbać między innymi o wodę oraz zapewnienie sobie schronienia przed zagrożeniami czyhającymi na powierzchni Arrakis.

Jesteśmy bardzo skupieni na kilku głównych mechanikach survivalowych, takim jak schronienie przed burzą piaskową. Wielkim zagrożeniem w tym świecie są również czerwie pustynne. Jeśli będziesz chodził po piasku, to one się zjawią. Jeśli wywołasz wibracje, również się pojawią. Musisz więc myśleć o tym, jak będziesz przemierzał świat gry. No i oczywiście woda. To nasze trzy główne systemy.

Choć wspomniano, że wyżej wymienione zagrożenia będą tymi głównymi, to nie zabraknie również innych rzeczy, o których będą musieli pamiętać gracze. Niebezpieczeństwa te nie zawsze będą jednak wiązały się z błyskawiczną śmiercią.

Zależy nam na tym, by gracze cały czas odczuwali napięcie. Chcemy, by myśleli o tym, że idąc przez piasek muszą mieć na uwadze czerwie pustyni. Jeśli nadejdzie burza piaskowa, muszą wiedzieć, że niedaleko jest schronienie. Jeśli czegoś jeszcze nie zbudowali, muszą wiedzieć gdzie są kryjówki, które pozwolą im ukryć się przed burzą. Chcemy stworzyć to napięcie, ale podchodzimy do tego w taki sposób, by zapewnić jednocześnie odrobinę przystępności, tak jak w Valheim, gdzie nie jest tak, że wszystko zabija błyskawicznie.

Kolejnym istotnym filarem, na którym opierać się będzie Dune: Awakening, będzie system craftingu. Wytwarzanie przedmiotów działać będzie jednak inaczej niż w poprzedniej grze studia, czyli Conan Exiles. Mechnika ma zachęcać do eksplorowania świata.

W Conan Exiles miałeś drzewko technologii i wydawałeś w nim punkty wraz z awansowaniem na kolejne poziomy doświadczenia. To tradycyjne podejście i coś w stylu Conana. W Dune: Awakening będziesz musiał szukać konkretnych schematów, które posłużą do wytwarzania przedmiotów.

Co ciekawe, wirtualny świat ma się zmieniać wraz z upływem czasu. Bylos nazywa to "nieskończoną eksploracją".

Jednym z filarów naszej gry jest coś, co nazywamy "nieskończoną eksploracją". W pomyśle tym chodzi o to, że piaski poruszają się podczas burz Coriolisa, a cała mapa się zmienia. Burza zakrywa pewne lokacje, jak stacje testowe czy wraki statków kosmicznych, ale też odkrywa nowe miejsca. Jeśli będziesz pierwszym graczem, który trafi do tych lokacji, to możesz znaleźć tam schemat, na który nie natrafił nikt inny.

Dune: Awakening zapowiada się na naprawdę interesującą produkcję, ale niestety jak na razie nie wiemy, kiedy będziemy mogli przekonać się o jej jakości. Jak na razie nie podano bowiem żadnej, nawet przybliżonej daty premiery.

