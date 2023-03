Final Fantasy XVI zachwyci? Pierwsze wrażenia, nowe materiały z rozgrywki i zapowiedź wersji demo

fot. Square Enix

Chociaż do premiery Final Fantasy XVI zostało jeszcze kilka miesięcy, to wybrani przedstawiciele zachodnich redakcji mieli już możliwość zapoznania się z tym tytułem i chętnie dzielą się swoimi wrażeniami z sieci. Z ich opinii wynika, że jest to produkcja robiąca ogromne wrażenie. Chwalona jest jej wysoka jakość produkcyjna (w tym oprawa graficzna i udźwiękowienie), a także niezwykle efektowny i dynamiczny system walki, który ma przypominać takie serie, jak Devil May Cry czy God of War. Imponująco mają wypadać zwłaszcza pojedynki z bossami, a więc najbardziej wymagającymi przeciwnikami.

Sama historia również ma mieć potencjał. Opowieść skupia się przede wszystkim na postaci głównego bohatera, Clive'a i jest zdecydowanie bardziej mroczna i brutalna niż w poprzednich odsłonach. Oczywiście, z uwagi na to, że dziennikarze mieli ograniczony czas na zapoznanie się z grą, trudno powiedzieć coś więcej na temat fabuły.

https://twitter.com/benjisales/status/1630589963002576897

Poniżej możecie zapoznać się z nowymi materiałami, które przedstawiają różne fragmenty nadchodzącej gry. Znalazło się tu miejsce zarówno dla eksploracji, walki, jak i pojedynków z potężnymi bossami.

Final Fantasy 16 - nowe materiały z rozgrywki

Premiera Final Fantasy XVI na konsoli PlayStation 5 została zaplanowana na 22 czerwca 2023 roku. Naoki Yoshida na łamach serwisu Famitsu potwierdził, że gra otrzyma wersję demonstracyjną. Ma ona pojawić się na około dwa tygodnie przed debiutem gry.