Elizabeth Olsen gwiazdą nowego serialu FX. Będzie rozmawiać z głosem, który tylko ona słyszy

Deadline informuje, że FX zdecydowało się na zamówienie odcinka pilotażowego do nowego serialu zatytułowanego Seven Sisters. W głównej roli ma wystąpić Elizabeth Olsen, dla której będzie to kolejna rola telewizyjna po m.in. WandaVision oraz Miłość i śmierć. Pierwszy odcinek napisał producent wykonawczy Will Arbery, a wyreżyserował Sean Durkin. Arbery jest odpowiedzialny za napisanie wielu scenariuszy do przedstawień teatralnych, a także pracował przy nagradzanej Sukcesji od HBO. Z kolei Durkin reżyserował Braci ze stali.

Co ciekawe, to kolejna współpraca pomiędzy Durkinem a Olsen. Oboje po raz pierwszy spotkali się przy okazji filmu Martha Marcy May Marlene z 2011 roku. Był to debiut reżyserski Durkina i aktorski Olsen. Teraz po latach mają okazję znów połączyć siły.

Seven Sisters - o czym opowie?

Historia opowiada o wielodzietnej, mocno do siebie przywiązanej rodzinie, której sekrety zaczynają wychodzić na jaw, gdy jedna z sióstr (Elizabeth Olsen) zaczyna komunikować się z głosem, którego nikt inny nie słyszy. To zmusza pozostałych do skonfrontowania się ze swoimi tajemnicami.

