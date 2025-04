Epicki klimat jak z kinowych filmów! Zwiastun fabularny gry Dune: Awakening

fot. Funcom

Dune: Awakening przedstawi nową wersję znanego uniwersum sci-fi. W grze zobaczymy świat, w którym Paul Atryda nigdy się nie narodził, a Fremeni zniknęli. Więcej na temat historii w nadchodzącej produkcji ujawnia nowy zwiastun fabularny, opublikowany na oficjalnym kanale firmy Funcom w serwisie YouTube.

Dune: Awakening to nadchodząca gra survivalowa dla wielu graczy, w której zajmiemy się walką o przetrwanie na powierzchni Arrakis. Podczas zabawy nie zabraknie okazji do eksploracji otwartego świata, pozyskiwania cennych surowców oraz budowy zarówno niewielkich, tymczasowych obozowisk, jak i potężnych, trudnych do sforsowania fortec. Gracze będą mieli do dyspozycji szeroki arsenał broni białych i dystansowych oraz pojazdy, które ułatwią poruszanie się po nieprzyjaznym świecie.

Dune: Awakening się spóźni. Twórcy reagują na feedback z bety gry

Przypominamy, że niedawno poinformowano o delikatnym opóźnieniu debiutu gry. Premiera Dune: Awakening została zaplanowana na 10 czerwca. Osoby, które zakupią jedno z droższych wydań (Deluxe Edition lub Ultimate Edition), będą mogły rozpocząć zabawę pięć dni wcześniej – już 5 czerwca. Na Steam dostępna jest też "wersja testowa", pozwalająca już teraz zapoznać się z kreatorem postaci oraz sprawdzić, czy Wasz pecet poradzi sobie z nadchodzącym tytułem.