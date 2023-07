Dungeons & Dragons 2 - czy powstanie sequel Złodziejskiego honoru? Jest warunek

Źródło: materiały prasowe

Film Dungeons & Dragons: Złodziejski honor, mimo wysokich ocen fanów i krytyków nie osiągnął wielkiego sukcesu kasowego. Przy budżecie 150 milionów dolarów, zebrał jedynie około 208 milionów dolarów z całego świata, więc przyniósł studiu straty finansowe.

O tym czy powstanie kontynuacja filmu mówił Brian Robbins, dyrektor generalny Paramount Pictures, twierdząc że pomysł nie został jeszcze porzucony, jednak musieliby zrobić ten film taniej niż poprzedni. Jest to kluczowy warunek, który wpłynie na ewentualną decyzję.

W maju 2023 roku, John Francis Daley i Jonathan Goldstein, współautorzy i współreżyserzy Dungeons & Dragons, rozmawiali z Polygon, zapewniając że jeżeli zdecydują się na sequel, wciąż będą starać się wpleść elementy komedii. Podkreślili przy tym, że nie mają konkretnych planów dotyczących kontynuacji, a ich planem nie było stworzenie franczyzy.

Kiedy przystąpiliśmy do tego filmu, naszą intencją nigdy nie było stworzenie franczyzy. Myślę, że zaciemniłoby to naszą zdolność do całkowitego skupienia się na filmie. Kardynalnym błędem popełnianym przez wiele studiów jest stawianie wszystkiego na głowie, bo zaczynają tworzyć kinowe uniwersum, zanim jeszcze nakręcą dobry pojedynczy film, dlatego najważniejsze było dla nas zrobienie tego dobrze - tłumaczył Daley.

Dungeons & Dragons 2 - co zobaczylibyśmy w kontynuacji?

Goldstein sugerował, że hipotetyczna kontynuacja sprowadzałaby się do opowiedzenia jak najciekawszej historii:

Myślę, że prawdopodobnie sowodźwiedź pojawiłby się ponownie, ponieważ to z pewnością ulubieniec. Myślę, że wiele osób w mediach społecznościowych było głodnych obserwatora i prawdopodobnie zasługują na obserwatora, jeśli będzie kontynuacja, ale poza tym wszystko będzie rezultatem tego, co byłoby najbardziej fascynującą historią do opowiedzenia.

Daley dodał, że chciałby zobaczyć jak ich postaci się rozwijają i tym samym Edgin (Chris Pine) mógłby mieć zdolność używania zaklęć, a cała historia mogłaby zostać szybciej rozwinięta, ponieważ widzowie znają już bohaterów.

Teraz, gdy to skończyliśmy i polegamy na losach, aby zdecydować, czy to się powiedzie, absolutnie chcielibyśmy kontynuować opowiadanie historii z tego świata. Uważamy, że przyszły projekt jest absolutnie dojrzały i ma potencjał - podsumował Daley.