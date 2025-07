Pac-Man obchodzi 45. urodziny. Z tej okazji na rynek trafi wyjątkowe Atari 2600+

Atari

Bandai Namco oraz Atari łączą siły, by na rynek wypuścić wyjątkowy sprzęt, kultowe Atari 2600 w edycji Pac-Man. Nadchodząca premiera sprzętu ma ścisły związek z wyjątkową rocznicą — niebawem Pac-Man będzie obchodził swoje 45. urodziny.

Początki tej legendarnej relacji sięgają 3 kwietnia 1982 roku, kiedy to Atari po raz pierwszy wprowadziło Pac-Mana na konsole domowe. Premiera PAC-MAN-a na Atari 2600 nie tylko otworzyła graczom drogę do cieszenia się arcadową sensacją w zaciszu własnych domów, ale także odniosła spektakularny sukces komercyjny. Pac-Man 2600 stał się najlepiej sprzedającym się tytułem wszech czasów na tym urządzeniu.

Atari 2600+ PAC-MAN Edition Zobacz więcej

Nowa-stara konsola, to upamiętnienie tej współpracy. Projektanci zadbali o to, aby każdy element kolekcji nawiązywał do kultowego świata tej gry, tworząc unikalne i rozpoznawalne akcesoria oraz sprzęt. Konsola i kontroler dostęne bedą w kolorze żółtym, a w zestawie znajdzie się również gra: PAC-MAN: Double Feature 2-in-1.

Sprzęt trafi na rynek 23 lipca. Oficjalna cena za powyższy zestaw to 624 zł, a dodatkowy joystick CX40+ będzie można dokupić za 147 zł.