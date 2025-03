Odrzuciła rolę Gamory – myślała, że Strażnicy Galaktyki będą pierwszą porażką MCU

Marvel

Amanda Seyfried w podcaście Happy Sad Confused wyjaśniła, że kilka dni myślała nad ofertą zagrania Gamory w Strażnikach Galaktyki, zanim ostatecznie ją odrzuciła. Powodów jest kilka. Po pierwsze bała się tego, że będzie trzeba pomalować jej skórę na inny kolor, ponieważ to proces, który zajmuje wiele czasu. Nie chciała również mieszkać w Londynie przez sześć miesięcy w roku. W tym samym czasie dostała również ofertę zagrania w Milion sposobów, jak zginąć na Zachodzie, która naprawdę jej się spodobała. „Byłam w niepewnym momencie mojej kariery i nie chciałem cierpieć z powodu pracy. Siedzenie przez cztery i pół godziny każdego ranka nie wyglądało na dobrą zabawę. Nagrywałam już kilka rzeczy na zielonym ekranie i nie jest to moja specjalność. Niczego nie żałuję” – podsumowała Seyfried.

Amanda Seyfried nie wierzyła w sukces Strażników Galaktyki

Co ciekawe jednak, długi proces charakteryzacji czy zielony ekran nie były jedynymi powodami, dla których odmówiła. Amanda Seyfried w tamtym czasie zwyczajnie nie sądziła, że film oparty na stosunkowo mało znanych komiksowych postaciach odniesie taki sukces komercyjny. „Pamiętajmy też, że bycie częścią pierwszego filmu Marvela, który poniesie porażkę, nie jest dobre dla twojej kariery. Myślałam, że skoro historia opowiada o gadającym drzewie i szopie, to będzie to pierwsza porażka Marvela, a ja i Chris Pratt już nigdy nie wrócimy do pracy. Myliłam się! Albo po prostu byłam mądra. To nie jest odważne" – wyjaśniła gwiazda, choć z jej wcześniejszych słów jasno wynika, że mimo wszystko nie żałuje takiej decyzji.

Jak wiemy, Strażnicy Galaktyki odnieśli sukces i doczekali się dwóch kolejnych filmów. Mimo zakończenia ich trylogii, wszystko wskazuje, że Star-Lord, czyli postać grana przez Chrisa Pratta, nadal czeka kariera w MCU. Nie da się też ukryć, że ta rola zapewniła mu dużą popularność i sporo na niej zyskał.

