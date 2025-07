Dlaczego Star Wars Outlaws poległo? Ubisoft obwinia... Gwiezdne Wojny

Reklama

Yves Guillemot, prezes Ubisoftu, podczas spotkania z inwestorami wyjaśnił, dlaczego Star Wars Outlaws nie odniosło sukcesu i okazało się finansową porażką. Przyznał, że gra nie osiągnęła zakładanych celów sprzedażowych, wskazując przy tym na kilka powodów – w tym nie tylko elementy, które nie przypadły do gustu graczom, ale także... samą markę Gwiezdne Wojny.

W przypadku Star Wars Outlaws nie osiągnęliśmy celów sprzedażowych. Gra miała kilka wad. Po pierwsze, ucierpiała z powodu faktu, że została wydana w czasie, gdy marka, do której należała, znajdowała się w dość trudnej sytuacji. Gra miała też kilka elementów, które wymagały jeszcze dopracowania, co zostało już dopracowane i poprawione w pierwszych tygodniach, i miało to wpływ na wielkość sprzedaży - tłumaczył Guillemot.

Prezes Ubisoftu zapewnił, że prace nad ulepszeniem Star Wars Outlaws nie dobiegły jeszcze końca. 4 września, kiedy to gra trafi na Nintendo Switch 2, mamy zobaczyć ją w nowym, ulepszonym wydaniu. Czy rzeczywiście tak będzie? Nie pozostaje nic innego, jak tylko poczekać kilka tygodni.

