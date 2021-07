Dwie dupy o dupie. Nowy serial o seksworkingu w Polsce

Fot. Instagram @dwiedupyodupiepodcast

Dwie dupy o dupie to nazwa popularnego podcastu o pracy seksualnej. Autorkami są dwie Polki. Ola Kluczyk pracuje jako escort girl, czyli kobieta do towarzystwa, zaś Julia Tramp jest tancerką erotyczną. Dziewczyny pochwaliły się na mediach społecznościowych, że sprzedały prawa do serialu na podstawie swojego programu, w którym będą konsultantkami. Można więc założyć, że produkcja będzie opisywać w bardzo szczery sposób realia seksworkingu w naszym kraju.

Realizacją zajmie się TFP pod opieką literacką Artura Wyrzykowskiego w produkcji Marii Bombały-Bienfait i Andrzeja Papisa. Za to nad scenariuszem Julia i Ola będą pracowały z Joanną Satanowską, Agnieszką Dąbrowską i Tomaszem Habowskim.

Podcast Dwie dupy o dupie miał swoją premierę na początku marca. Jego twórczynie mierzą się w nim z mitami na temat pracy seksualnej, jak wygląda taki zawód w dobie koronawirusa, czy co w niej lubią. W programie zdradziły między innymi, jak zareagowały ich rodziny na wiadomość o tym, gdzie pracują. Serial prawdopodobnie będzie utrzymany w bardzo podobnym tonie, a autorki podcastu będą powoli zdradzać szczegóły projektu na swoim Instagramie.