Dżentelmen w Moskwie - zwiastun serialu. Ewan McGregor jako wróg Rosji

A Gentleman in Moscow, czyli adaptacja wspomnianej książki Dżentelmen w Moskwie, jest tworzona przez amerykańską platformę Paramount+ oraz telewizję kablową Showtime. Powieść została wydana w 2016 roku i dobrze się sprzedała na całym świecie. Choć historia rozgrywa się w czasach stalinowskich, wydźwięk wydarzeń może dla niektórych być inny z uwagi na współczesne okoliczności związane z działaniem Rosji. Ben Vanston (Upadek królestwa) jest twórcą i showrunnerem.

Dżentelmen w Moskwie - zwiastun

A Gentleman in Moscow - opis fabuły

Bohaterem jest hrabia Aleksander Rostow. Po rewolucji w Rosji jego przeszłość postawiła go po złej stronie historie. Sowiecki trybunał oszczędził mu życie i skazał go na banicję: resztę dni ma spędzić w hotelu Metropol, mieszkając na strychy. Jeśli kiedykolwiek wyjdzie poza teren hotelu, zostanie zabity. Rostow buduje tutaj kompletnie nowe życie, odkrywając prawdziwą wartość przyjaźni, rodziny i miłości.

A Gentleman in Moscow - obsada

Zebrano tutaj ciekawą obsadę. Na czele z Mary Elizabeth Winstead, prywatnie żoną Ewana McGregora, który gra tytułową rolę. Na ekranie pojawią się też takie osoby jak Anna Urbanova, Alexa Goodall (The Devil’s Hour, Lockwood and Co), Johnny Harris (Without Sin, This is England ’86), Fehinti Balogun (Dune, I May Destroy You), Leah Harvey (Foundation), Paul Ready (Motherland, The Terror), John Heffernan (Becoming Elizabeth, The Pursuit of Love), Lyès Salem (Coupez, Abou Leila), Björn Hlynur Haraldsson (Lamb, The Witcher), Dee Ahluwalia (Consent, Sex Education), Anastasia Hille (I Hate Suzie Too), Daniel Cerqueira (Judy), Leah Balmforth (Silent Roar), Billie Gadsdon (One Day) oraz Beau Gadsdon (The Crown).

Dżentelmen w Moskwie - premiera w USA odbędzie się 29 marca 2024 roku. Na ten moment nie wiadomo, kiedy oraz czy serial trafi do Polski.