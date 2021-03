Dziedzictwo Jowisza - tak wyglądają postacie z komiksu. Wideo promuje serial Netflixa

fot. Netflix

Dziedzictwo Jowisza to serial oparty na komiksach Marka Millara, który jest też producentem wykonawczym. Sam w rozmowie z EW.com takimi słowami porównawczymi opisuje serial: "Co by było, gdyby najfajniejszy facet na świecie jak Superman ożenił się z najfajniejszą kobietą jak Wonder Woman i razem mieli koszmarne złe dzieci w stylu Kardashianów". Używa też innego: "Wyobraźcie sobie Iniemamocnych z dziećmi jak z koszmaru".

Dodaje, że po prawie wieku działalności superbohaterów, niektórzy młodsi zadają sobie pytanie: co będzie, jeśli złamiemy zasady?. Tym samym wyjdą z cyklu swoich poprzedników. To według niego punkt wyjściowy, który doprowadza do szalonych wydarzeń.

Dzięki wideo promocyjnemu możemy zobaczyć, jak poszczególne postacie zostały przeniesione z kadrów komiksu do wersji aktorskiej.

W obsadzie są Josh Duhamel, Ben Daniels, Tyler Mane, Ian Quinlan, Leslie Bibb i Matt Lanter.

Marl Millar ma umowę z Netflixem na wiele projektów opartych na jego komiksach. Dziedzictwo Jowisza to pierwszy zrealizowany tytuł. Będzie to serial tylko dla dorosłych.

Dziedzictwo Jowisza - premiera serialu w Netflixie już 7 maja 2021 roku. Pierwszy sezon ma 8 odcinków.