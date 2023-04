Dzień Matki - zwiastun. Netflix zaskakuje polskim filmem akcji

fot. Netflix

Dzień Matki to nowy polski film Netflixa, który ma udowodnić, że w naszym kraju może powstać dobre kino akcji. Reżyserem i współautorem scenariusza jest Mateusz Rakowicz, znany z dobrze ocenianego Najmro. Kocha, kradnie, szanuje. Główną rolę twardej agentki gra Agnieszka Grochowska.

Dzień Matki - zwiastun

Dzień Matki - opis fabuły

Nina, żyjąca w ukryciu była agentka NATO do zadań specjalnych, musi wykorzystać wszystkie swoje śmiercionośne umiejętności, aby uratować syna porwanego przez bezwzględnych gangsterów. Odnalezienie Maksa to dla niej podwójna szansa. Szansa na ponowne poczucie adrenaliny oraz możliwość powrotu do życia syna, którego musiała przed laty porzucić.

W obsadzie są także Adrian Delikta, Dariusz Chojnacki, Paulina Chruściel, Paweł Koślik, Arkadiusz Brykalski, Sebastian Dela, Szymon Wróblewski, Konrad Eleryk, Jowita Budnik, Paweł Janyst oraz Dorota Kolak.

Dzień Matki - premiera 24 maja w Netflixie.