placeholder
Reklama
placeholder

Co dalej z Obcy kontra Predator? Twórca nowego serialu porównał sytuację do MCU

Sukcesy odnoszone przez najnowsze produkcje ze świata Obcego i Predatora dały fanom nadzieję obu tych marek na rychły crossover i ponowne starcie kosmicznych zabójców. Co na to twórca serialu Obcy: Ziemia?
Autopromocja
tpb-vod

Sukcesy odnoszone przez najnowsze produkcje ze świata Obcego i Predatora dały fanom nadzieję obu tych marek na rychły crossover i ponowne starcie kosmicznych zabójców. Co na to twórca serialu Obcy: Ziemia?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  obcy 
predator Obcy: Ziemia Obcy vs Predator
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  obcy 
predator Obcy: Ziemia Obcy vs Predator
7. Wolf (Obcy kontra Predator 2) fot. 20th Century Fox
Reklama

Do premiery pierwszego serialu z uniwersum Obcego, czyli Obcy: Ziemia, pozostało już tylko kilka dni. Pierwsze recenzje są raczej optymistyczne, a za przykład takiej można podać bezspoilerowy tekst Dawida Muszyńskiego z naEKRANIE.pl, który miał wiele dobrego do powiedzenia na temat nowej produkcji Noah Hawleya. Ostatnie sukcesy marki Obcego i Predatora rozbudziły nadzieje fanów obu tych serii na stworzenie crossovera. Poprzednie dwa były raczej nieudane, choć po latach cieszą się pewną estymą. Fani raczej zgadzają się, że dałoby się je zrobić lepiej. Czy jest to coś, co twórca Obcy: Ziemia bierze pod uwagę w przyszłości?

Star Wars dostaną swoje Avengers: Koniec gry? Film z Rey to dopiero początek

Noah Hawley został zapytany o to przez portal Screen Rant. Udzielił raczej dyplomatycznej odpowiedzi, gdzie podkreślił skupienie się na tym, aby jego serial odniósł sukces. Dodał, że ani Predator ani Obcy nie mają jednej osoby, która wszystkim zarządza, jak na przykład w przypadku Kinowego Uniwersum Marvela, więc trudno mu powiedzieć, czy do takiego crossovera dojdzie. Optymistycznej do tematu podeszli członkowie obsady, czyli Samuel Blenkin oraz Babou Cessay.

SAMUEL BLENKIN: Zobaczymy. Wszystko zależy od tego, co stanie się w tym sezonie. Nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć. Jestem bardzo podekscytowany i cieszę się, że dochodziło do crossoverów w tych uniwersach.

BABOU CESSAY: Fantastyczne jest patrzeć na dwie marki, które są tak ikoniczne i wracają do swojej świetności. Byliśmy na Comic-Conie i oni tak samo. [...] Wcześniej były już crossovery, więc wszystko jest możliwe, tak?

Wygląda na to, że obie serie na razie skupiają się na tym, żeby odnieść kolejne sukcesy na świecie. Dopiero z czasem może nadejść temat crossoveru, na który czeka mnóstwo osób. Czy Wy też chcielibyście zobaczyć, jak ksenomorf znów mierzy się z Predatorem na wielkim lub małym ekranie?

Który Predator był najlepszy?

15. Greyback (Predator 2)

Ilość ofiar: nieznana.

arrow-left
15. Greyback (Predator 2)
fot. 20th Century Fox
arrow-right

Który ksenomorf był najlepszy?

arrow-left fot. 20th Century Fox arrow-right

Źródło: screenrant.com

Reklama
placeholder
Powiązane seriale
2025
Obcy: Ziemia
Obcy: Ziemia Sci-Fi
Powiązane osoby

Samuel Blenkin

Samuel Blenkin image

Noah Hawley

Noah Hawley image

Najnowsze

1 Avatar 3 - James Cameron
-

Dlaczego James Cameron poświęcił się serii Avatar? Nie chodzi o pieniądze

2 16. Terminator 2: Dzień sądu (1991)
-

Apokalipsa rodem z Terminatora nadal możliwa? James Cameron wskazał też dwa inne zagrożenia

3 Franz Kafka
-

Nowy zwiastun filmu Agnieszki Holland. Fascynujący portret Franza Kafki

4 Rey Skywalker
-
Plotka

Star Wars dostaną swoje Avengers: Koniec gry? Film z Rey to dopiero początek

5 Spider-Man: Brand New Day
-

Spider-Man: Całkiem nowy dzień – nowy wygląd Petera i zamieszanie wokół MJ

6 Gollum w trylogii Petera Jacksona
-

Prezes Warner Bros. ocenił scenariusz nowego Władcy Pierścieni. Jest dobrze?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e152

Moda na sukces

s12e05

Okrutni jajcarze

s15e21

Bob’s Burgers

s08e11

Ekipa z New Jersey

s58e20

s27e13

Big Brother (US)

s21e03

Misja Moda

s2025e155

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

The Pickup

06

sie

Film

The Pickup
Królowe dragu i zombie

06

sie

Film

Królowe dragu i zombie
Lesbijska księżniczka kosmosu

06

sie

Film

Lesbijska księżniczka kosmosu
Miłość boli

07

sie

Film

Miłość boli
Boska Sarah Bernhardt

08

sie

Film

Boska Sarah Bernhardt
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ni Ni
Ni Ni

ur. 1988, kończy 37 lat

Veronica Falcón
Veronica Falcón

ur. 1966, kończy 59 lat

Matt Shakman
Matt Shakman

ur. 1975, kończy 50 lat

Dustin Hoffman
Dustin Hoffman

ur. 1937, kończy 88 lat

Keith Carradine
Keith Carradine

ur. 1949, kończy 76 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kard z serialu Wednesday
-

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

3 Grafika promująca audiobook Harry Potter
-

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

4

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

5

Maciej Mindak nie żyje. Agent nieruchomości znany z TVN miał 38 lat

6

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

7

Wiedza to potęga zniknęła ze sklepów z aplikacjami. Co się dzieje z kultową grą?

8

Przyczyna śmierci Ozzy’ego Osbourne’a jest już znana

9

Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki: gdzie i o której oglądać koncert?

10

Gdzie oglądać zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta Polski?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV