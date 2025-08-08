Co dalej z Obcy kontra Predator? Twórca nowego serialu porównał sytuację do MCU

fot. 20th Century Fox

Do premiery pierwszego serialu z uniwersum Obcego, czyli Obcy: Ziemia, pozostało już tylko kilka dni. Pierwsze recenzje są raczej optymistyczne, a za przykład takiej można podać bezspoilerowy tekst Dawida Muszyńskiego z naEKRANIE.pl, który miał wiele dobrego do powiedzenia na temat nowej produkcji Noah Hawleya. Ostatnie sukcesy marki Obcego i Predatora rozbudziły nadzieje fanów obu tych serii na stworzenie crossovera. Poprzednie dwa były raczej nieudane, choć po latach cieszą się pewną estymą. Fani raczej zgadzają się, że dałoby się je zrobić lepiej. Czy jest to coś, co twórca Obcy: Ziemia bierze pod uwagę w przyszłości?

Noah Hawley został zapytany o to przez portal Screen Rant. Udzielił raczej dyplomatycznej odpowiedzi, gdzie podkreślił skupienie się na tym, aby jego serial odniósł sukces. Dodał, że ani Predator ani Obcy nie mają jednej osoby, która wszystkim zarządza, jak na przykład w przypadku Kinowego Uniwersum Marvela, więc trudno mu powiedzieć, czy do takiego crossovera dojdzie. Optymistycznej do tematu podeszli członkowie obsady, czyli Samuel Blenkin oraz Babou Cessay.

SAMUEL BLENKIN: Zobaczymy. Wszystko zależy od tego, co stanie się w tym sezonie. Nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć. Jestem bardzo podekscytowany i cieszę się, że dochodziło do crossoverów w tych uniwersach. BABOU CESSAY: Fantastyczne jest patrzeć na dwie marki, które są tak ikoniczne i wracają do swojej świetności. Byliśmy na Comic-Conie i oni tak samo. [...] Wcześniej były już crossovery, więc wszystko jest możliwe, tak?

Wygląda na to, że obie serie na razie skupiają się na tym, żeby odnieść kolejne sukcesy na świecie. Dopiero z czasem może nadejść temat crossoveru, na który czeka mnóstwo osób. Czy Wy też chcielibyście zobaczyć, jak ksenomorf znów mierzy się z Predatorem na wielkim lub małym ekranie?

