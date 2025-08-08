placeholder
Apokalipsa rodem z Terminatora nadal możliwa? James Cameron wskazał też dwa inne zagrożenia

Od dziesiątek lat przewiduje się w kinie, że sztuczna inteligencja może być wielkim zagrożeniem dla istnienia ludzkości. James Cameron podtrzymuje to przekonanie po latach, ale wskazuje też na dwa inne zagrożenia.
16. Terminator 2: Dzień sądu (1991) Źródło: materiały prasowe
Rozwój sztucznej inteligencji budzi coraz większe obawy wśród społeczeństwa, szczególnie jeśli chodzi o używanie AI w dziedzinach sztuki. James Cameron, twórca Terminatora, ponownie podkreślił, że dalszy rozwój tej technologii może doprowadzić do apokalipsy, którą przedstawił w filmach z tej serii. Jakie są inne dwa zagrożenia, które jego zdaniem mogą zagrozić istnieniu ludzkości?

James Cameron porozmawiał o tym z Rolling Stone:

Uważam, że nadal istnieje zagrożenie apokalipsy rodem z Terminatora, jeśli uzbroimy sztuczną inteligencję do poziomu arsenału nuklearnego. Przez to, jak szybko są podejmowane działania w teatrze zbrojnym, konieczne będzie aby to superinteligencja się tym zajmowała. Może będziemy mądrzy i zachowamy czynnik ludzki w tym procesie. Ludzie też nie są idealni. W przeszłości było wiele międzynarodowych pomyłek, które zepchnęły nas na skraj wojny nuklearnej.

Istnieją trzy rodzaje zagrożenia dla ludzkości: zmiany klimatyczne i degradacja świata naturalnego, bronie nuklearne i superinteligencja. Wszystkie pojawiają się w podobnym momencie. Może superinteligencja jest odpowiedzią na to. Nie wiem. Nie przewiduje tego, ale może tak właśnie jest.

Źródło: gamesradar.com

