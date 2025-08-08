placeholder
Spider-Man: Całkiem nowy dzień – nowy wygląd Petera i zamieszanie wokół MJ

Spider-Man: Całkiem nowy dzień jest kręcony w Glasgow, w Szkocji, więc każdego dnia do sieci trafiają nowe informacje i kolejne materiały z planu. Najnowsze dotyczą powrotu postaci, ale czy jej zdjęcie to na pewno spoiler?
tpb-vod

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Spider-Man: Brand New Day 
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Spider-Man: Brand New Day 
Spider-Man: Brand New Day fot. materiały prasowe
Pojawiły się zdjęcia z planu Spider-Man: Całkiem nowy dzień, na których widzimy Zendayę. Jedni wysnuli wniosek, że jest to spoiler zapowiadający spotkanie Petera Parkera z MJ, która przecież go nie zna w wyniku zaklęcia Doktora Strange’a.

Natomiast scooper MyTimeToShineHello twierdzi, że te zdjęcia z planu nie pochodzą ze sceny, a Zendaya pojawiła się tam tylko po to, by wspierać Toma Hollanda, z którym prywatnie jest w związku. Tak samo mówi fan, który zrobił te zdjęcia. Inni założyli, że musi być w roli MJ ze względu na jej wygląd. W tym czasie Zendaya nie miała zaplanowanych żadnych scen.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień – zdjęcia i wideo z planu

Zobaczcie, że Peter Parker nie wygląda najlepiej. Czy to efekt nieudanej walki?

Spider-Man 4 - Zendaya na planie, ale nie grała żadnej sceny tego dnia.

arrow-left
Spider-Man 4 - Zendaya na planie, ale nie grała żadnej sceny tego dnia.
Źródło: Twitter / X
arrow-right

Spider-Man: Całkiem nowy dzień – obsada

Melanie Scrofano, którą obecnie możemy oglądać w 3. sezonie serialu Star Trek: Strange New Worlds, potwierdziła, że jest w obsadzie filmu. Znajduje się w Glasgow, w Szkocji, więc pracuje tam od początku. Nie wiadomo, w jaką rolę się wciela.

W obsadzie są również Tom Holland, Mark Ruffalo (Hulk), Jon Bernthal (Punisher) oraz Sadie Sink (jeszcze nieznana rola).

Premiera filmu 31 lipca 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

Co o tym sądzisz?
