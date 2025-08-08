Spider-Man: Całkiem nowy dzień – nowy wygląd Petera i zamieszanie wokół MJ
Spider-Man: Całkiem nowy dzień jest kręcony w Glasgow, w Szkocji, więc każdego dnia do sieci trafiają nowe informacje i kolejne materiały z planu. Najnowsze dotyczą powrotu postaci, ale czy jej zdjęcie to na pewno spoiler?
Spider-Man: Całkiem nowy dzień jest kręcony w Glasgow, w Szkocji, więc każdego dnia do sieci trafiają nowe informacje i kolejne materiały z planu. Najnowsze dotyczą powrotu postaci, ale czy jej zdjęcie to na pewno spoiler?
Pojawiły się zdjęcia z planu Spider-Man: Całkiem nowy dzień, na których widzimy Zendayę. Jedni wysnuli wniosek, że jest to spoiler zapowiadający spotkanie Petera Parkera z MJ, która przecież go nie zna w wyniku zaklęcia Doktora Strange’a.
Natomiast scooper MyTimeToShineHello twierdzi, że te zdjęcia z planu nie pochodzą ze sceny, a Zendaya pojawiła się tam tylko po to, by wspierać Toma Hollanda, z którym prywatnie jest w związku. Tak samo mówi fan, który zrobił te zdjęcia. Inni założyli, że musi być w roli MJ ze względu na jej wygląd. W tym czasie Zendaya nie miała zaplanowanych żadnych scen.
Spider-Man: Całkiem nowy dzień – zdjęcia i wideo z planu
Zobaczcie, że Peter Parker nie wygląda najlepiej. Czy to efekt nieudanej walki?
Spider-Man: Całkiem nowy dzień – obsada
Melanie Scrofano, którą obecnie możemy oglądać w 3. sezonie serialu Star Trek: Strange New Worlds, potwierdziła, że jest w obsadzie filmu. Znajduje się w Glasgow, w Szkocji, więc pracuje tam od początku. Nie wiadomo, w jaką rolę się wciela.
W obsadzie są również Tom Holland, Mark Ruffalo (Hulk), Jon Bernthal (Punisher) oraz Sadie Sink (jeszcze nieznana rola).
Premiera filmu 31 lipca 2026 roku.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
sie
The Pickup
06
sie
Lesbijska księżniczka kosmosu
07
sie
Miłość boli
08
sie
Boska Sarah Bernhardt
08
sie
13 dni do wakacji
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1966, kończy 59 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1937, kończy 88 lat
ur. 1949, kończy 76 lat