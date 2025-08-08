placeholder
Nowy zwiastun filmu Agnieszki Holland. Fascynujący portret Franza Kafki

W sieci opublikowano nowy zwiastun wyczekiwanego filmu biograficznego o Franzu Kafce. Na jakich festiwalach będzie można obejrzeć nadchodzącą produkcję?
W sieci opublikowano nowy zwiastun wyczekiwanego filmu biograficznego o Franzu Kafce. Na jakich festiwalach będzie można obejrzeć nadchodzącą produkcję?
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  franz kafka 
zwiastun
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  franz kafka 
zwiastun
Franz Kafka Fot. Marlene Film Production
Franz Kafka to film w reżyserii Agnieszki Holland, która napisała również scenariusz wraz z Markiem Epsteinem. W oficjalnym opisie możemy przeczytać, że ta międzynarodowa produkcja to nie tylko portret literackiej ikony XX wieku, która nieprzerwanie inspiruje artystów i fascynuje kolejne pokolenia. To opowieść o wrażliwym człowieku, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem. Reżyserka podąża śladami swojego bohatera, budując z najważniejszych momentów jego życia niezwykłą mozaikę.

Czytaj więcej: Agnieszka Holland powraca ze zwiastunem nowego filmu. Oto Franz Kafka

Film zadebiutuje podczas 50. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Ponadto znalazł się w oficjalnej selekcji Konkursu Głównego 73. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastián i zostanie pokazany polskiej publiczności na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie bierze udział w Konkursie Głównym.

W sieci pojawił się nowy zwiastun produkcji, który możecie obejrzeć poniżej.

Franz Kafka - zwiastun

Franz Kafka - zdjęcia

Franz Kafka

arrow-left
Franz Kafka
Fot. Marlene Film Production
arrow-right

Franz Kafka - o czym jest film?

Franz Kafka – młody człowiek uwięziony w koszmarze biurokratycznej codzienności, przypominającej dzisiejszą rzeczywistość pracowników wielkich korporacji. Wegetarianin z wyboru – zanim stało się to powszechne. Syn despotycznego ojca uwikłany w kruche relacje z kobietami. Pogrążony w egzystencjalnym kryzysie na długo przed tym, kiedy samotność stała się efektem ubocznym mediów społecznościowych. Niezrozumiany, pełen lęków, uciekał w świat ironii, absurdu i wyobraźni, tworząc dzieła, które uczyniły go jednym z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. [oficjalny opis]

Franz Kafka - obsada, premiera

W obsadzie oprócz Idana Weissa są także Carol Schuler, Gesa Shermuly, Sebastian Schwarz, Peter Kurth, Sandra Korzeniak, Katharina Stark i Jenovefa Bokova.

Franz Kafka - premiera w kinach 24 października. 

Źródło: Youtube

