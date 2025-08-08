Dlaczego James Cameron poświęcił się serii Avatar? Nie chodzi o pieniądze
James Cameron od 20 lat pracuje nad franczyzą Avatar. Reżyser zdradził, jaki miał cel tworząc te filmy i czy będzie w stanie nakręcić wszystkie części.
W ostatnich latach James Cameron poświęca się całkowicie serii Avatar. Pierwsza część zarobiła 2,9 mld dolarów osiągając status najbardziej dochodowej produkcji wszechczasów. Druga odsłona zarobiła niewiele mniej, bo 2,3 mld dolarów. Reżyser w najnowszym wywiadzie podkreślił, że skupiając się na nich, mia nadzieję, że zrobi coś dobrego dla świata.
W najnowszym wywiadzie dla Rolling Stone James Cameron stwierdził:
Dalej słynny reżyser kontynuował swoją wypowiedź:
James Cameron obecnie zajmuje się postprodukcją Avatar: Ogień i popiół, mając w planach jeszcze dwie części, a także bierze udział w rozwijaniu takich projektów, jak The Devils oraz Ghosts of Hiroshima. Reżyser za nieco ponad tydzień skończy 71 lat, ale sam przyznał, że nie ma powodu, aby się zatrzymywać. Czuje się zdrowy i chce kontynuować pracę. Musi to robić energicznie, żeby utrzymać ten poziom pracy jeszcze przez 6-7 lat. Dodał, że może mu się to nie udać, ale jeśli będzie w stanie, to po prostu to zrobi.
Avatar: Ogień i popiół - premiera 19 grudnia 2025 roku.
Źródło: Variety
