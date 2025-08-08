placeholder
Dlaczego James Cameron poświęcił się serii Avatar? Nie chodzi o pieniądze

James Cameron od 20 lat pracuje nad franczyzą Avatar. Reżyser zdradził, jaki miał cel tworząc te filmy i czy będzie w stanie nakręcić wszystkie części.
Magda Muszyńska
Avatar 3 - James Cameron fot. 20th Century Studios
W ostatnich latach James Cameron poświęca się całkowicie serii Avatar. Pierwsza część zarobiła 2,9 mld dolarów osiągając status najbardziej dochodowej produkcji wszechczasów. Druga odsłona zarobiła niewiele mniej, bo 2,3 mld dolarów. Reżyser w najnowszym wywiadzie podkreślił, że skupiając się na nich, mia nadzieję, że zrobi coś dobrego dla świata. 

Czytaj więcej: David Thewlis na pierwszym zdjęciu z Avatara 3. Jakie plany ma dla niego James Cameron?

W najnowszym wywiadzie dla Rolling Stone James Cameron stwierdził:

Przez ostatnie 20 lat kręciłem filmy z serii Avatar dla siebie, uzasadniając, że nie chodzi o to, ile zarobiliśmy pieniędzy na nich, ale mając nadzieję, że przyniesie to jakiś pożytek. To może pomóc nam się połączyć. Może pomóc nam nawiązać kontakt z naszą zagubioną częścią siebie, która łączy się z naturą, szanuje ją itd.

Dalej słynny reżyser kontynuował swoją wypowiedź:

Czy uważam, że filmy są odpowiedzią na nasze ludzkie problemy? Nie, myślę, że mają ograniczenia, ponieważ ludzie czasami po prostu chcą rozrywki i nie chcą być w ten sposób wystawiani na próbę. Myślę, że Avatar to strategia konia trojańskiego, która wciąga cię w rozrywkę, ale potem w pewien sposób oddziałuje na twój mózg i serce.

James Cameron obecnie zajmuje się postprodukcją Avatar: Ogień i popiół, mając w planach jeszcze dwie części, a także bierze udział w rozwijaniu takich projektów, jak The Devils oraz Ghosts of Hiroshima. Reżyser za nieco ponad tydzień skończy 71 lat, ale sam przyznał, że nie ma powodu, aby się zatrzymywać. Czuje się zdrowy i chce kontynuować pracę. Musi to robić energicznie, żeby utrzymać ten poziom pracy jeszcze przez 6-7 lat. Dodał, że może mu się to nie udać, ale jeśli będzie w stanie, to po prostu to zrobi. 

Avatar: Ogień i popiół - zdjęcia

Avatar: Ogień i popiół

arrow-left
Avatar: Ogień i popiół
fot. Empire // 20th Century Studios
arrow-right

Avatar: Ogień i popiół - premiera 19 grudnia 2025 roku.

Źródło: Variety

Powiązane filmy
2025
Avatar: Ogień i popiół
Avatar: Ogień i popiół Sci-Fi
Powiązane osoby

James Cameron

James Cameron image

