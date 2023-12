E3 - to definitywny koniec imprezy. Pewna era odchodzi bezpowrotnie

fot. E3

E3, czyli Electronic Entertainment Expo, to targi, które odbywały się od 1995 roku i swego czasu cieszyły się ogromną popularnością, zarówno wśród zwiedzających, jak i widzów śledzących transmisje online. To właśnie tam zapowiadano i pokazywano zwiastuny nadchodzących produkcji, a wydawcy organizowali swoje konferencje, w których trakcie ujawniali plany na przyszłość.

W ostatnich latach wydarzenie zmagało się jednak z problemami i coraz mniejszym zainteresowaniem, do czego przyczyniła się między innymi pandemia koronawirusa i pojawienie się innych wydarzeń, takich jak na przykład Summer Game Fest. To wszystko w konsekwencji doprowadziło do odwołania kilku edycji imprezy, a teraz także do jej definitywnego końca, o czym poinformowano na oficjalnym profilu E3 w serwisie X.

Po ponad dwóch dekadach, każdej większej od poprzedniej, nadszedł czas na pożegnanie. Dziękujemy za wspomnienia. GGWP - czytamy.

https://twitter.com/E3/status/1734583493592498437