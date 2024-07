fot. EA

EA Sports oficjalnie zaprezentowało nową część swojej piłkarskiej serii, czyli EA Sports FC 25, jednocześnie potwierdzając wcześniejsze plotki i przecieki dotyczące daty premiery. Poniżej możecie zapoznać się z pierwszym zwiastunem stworzonym z użyciem silnika Frostbite, ale nie pokazującym samej rozgrywki.

EA Sports FC 25 - co nowego?

Tegoroczna odsłona ma wprowadzić szereg zmian i nowości, w tym Rush, czyli tryb 5 na 5, który ma wykorzystać te same zasady i mechanikę co klasyczne mecze 11 na 11. Będzie on dostępny w Football Ultimate Team, Clubs i Kick-Off i stworzono go przede wszystkim z myślą o grze ze znajomymi - czteroosobowe grupy mogą grać na boisku, podczas gdy bramkarze kontrolowani są przez sztuczną inteligencję. Kolejna nowość to FC IQ, które ma odpowiadać za jeszcze bardziej realistyczną i taktyczną rozgrywkę poprzez wykorzystanie nowego modelu sztucznej inteligencji opartego o dane z czołowych drużyn.

Na okładce zarówno edycji standardowej, jak i Ultimate, pojawi się Jude Bellingham, 21-letni zawodnik Realu Madryt i reprezentacji Anglii.

EA Sports FC 25 - edycja standardowa

Gra dostępna będzie od 27 września 2024 roku na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Wcześniej, bo od 20 września, zabawę będą mogli rozpocząć posiadacze edycji Ultimate.