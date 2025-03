Fot. Marvel/@shehuIkupdates (Twitter)

Reklama

Serial Mecenas She-Hulk, który należy do MCU, nie przypadł do gustu widzom. W serwisie Rotten Tomatoes ma 32% pozytywnych ocen od użytkowników, a 79% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków przy średniej ocenie 6,0 w skali 1-10. Krytykowano historię, słabe motywy oraz słabe efekty wizualne.

Również wiele dyskusji wzbudziło wprowadzenie do Mecenas She-Hulk Skaara, czyli syna Hulka/Bruce'a Bannera (Mark Ruffalo). Fanom nie spodobał się wygląd postaci znanej z komiksów. Natomiast niedawno do sprzedaży trafiła książka She-Hulk: Attorney At Law - The Art of the Series, w którym znalazły się grafiki koncepcyjne z serialu od Disney+. Możemy tam zobaczyć, jakie inne wizerunki brano pod uwagę. Niektóre przypominają wersję z komiksów Marvela.

Zobaczcie poniżej zdjęcia ze wspomnianego albumu oraz wideo z jego recenzją, gdzie można obejrzeć pozostałe strony książki. Można dostrzec m.in. jak mogły wyglądać kostiumy She-Hulk oraz Hulka.

Mecenas She-Hulk - szkice koncepcyjne Skaara

She-Hulk: Attorney At Law - The Art of the Series Zobacz więcej Reklama

W obsadzie znaleźli się Tatiana Maslany, Tim Roth, Benedict Wong, Jameela Jamil, Josh Segarra, Ginger Gonzaga, Jon Bass i Renée Elise Goldsberry. Rolę Daredevila powtórzył Charlie Cox.

Czy She-Hulk pojawi się w Daredevilu? Aktorka jest na tak - potrafi być poważna