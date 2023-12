Echo – nowe grafiki promocyjne. Dziedzictwo Mayi Lopez i złowrogi Wilson Fisk

fot. Disney+

Reklama

Już na początku przyszłego roku doczekamy się premiery Echo, czyli kolejnego serialu Marvela. Będzie to wyjątkowa produkcja ze względu na kategorię wiekową przeznaczoną dla dorosłych widzów. Pierwszy zwiastun pokazał, że będzie to brutalny i krwawy serial, który skupi się na historii Mayi Lopez (Alaqua Cox). Teraz do sieci trafiły nowe grafiki promocyjne, które prezentują dziedzictwo głównej bohaterki, a także dają nowe spojrzenie na Wilsona Fiska.

Na grafikach możemy zobaczyć kilka pokoleń rodu, z którego wywodzi się Maya Lopez. Materiały promocyjne podkreślają jej korzenie rdzennej Amerykanki. Swoją własną pracę otrzymał również Wilson Fisk z opatrunkiem na oku. Nie zabrakło również grafiki z bohaterami stylizowanej na okładkę komiksu.

Echo – nowe grafiki promujące serial

Echo

Echo – obsada i data premiery

Marion Dayre jest główną scenarzystką i producentką wykonawczą serialu. W obsadzie znaleźli się: Alaqua Cox, Vincent D'Onofrio, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Graham Greene, Cody Lightning, Charlie Cox, Devery Jacobs i Zahn McClarnon.

Echo zadebiutuje na Disney+ 10 stycznia 2024 roku.