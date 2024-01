Echo – nowy klip. Brutalna walka na jednym długim ujęciu

fot. materiały prasowe

Reklama

Już tylko dwa dni dzielą nas od premiery serialu Echo, czyli pierwszej produkcji Marvela przeznaczonej dla dorosłych widzów. Pierwszy zwiastun potwierdził, że będzie to brutalny, pełen przemocy serial, w który zobaczymy sceny, od których studio do tej pory stroniło w swoich produkcjach. Do sieci trafił właśnie nowy klip, który najlepiej pokazuje, z jakimi scenami walk będziemy mieli do czynienia.

Echo – klip

Trwający niecałe czterdzieści sekund klip prezentuje scenę akcji, w której Echo (Alaqua Cox) mierzy się z kilkoma ochroniarzami. Bohaterka posługuje się nie tylko własnymi pięściami, ale również elementami otoczenia, aby pokonać swoich oponentów. Całość stylizowana jest na jedno długie ujęcie, a więc bez żadnych wyraźnych cięć montażowych. Widać, że twórcy czerpali inspiracje z Daredevila od Netflixa.

Echo - zdjęcia

Echo

Echo – obsada i data premiery

Marion Dayre jest główną scenarzystką i producentką wykonawczą serialu. W obsadzie znaleźli się: Alaqua Cox, Vincent D'Onofrio, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Graham Greene, Cody Lightning, Charlie Cox, Devery Jacobs i Zahn McClarnon.

Echo zadebiutuje na Disney+ już 10 stycznia 2024 roku.