Echo - nowy widowiskowy zwiastun serialu. Potwierdza, że Daredevil Netflixa jest częścią MCU

Echo to nowy serial należący do MCU, który koncentruje się na tytułowej bohaterce granej przez Alaquę Cox. W sieci pojawił się nowy zwiastun produkcji, która trafi na platformę Disney+. Zapowiedź poświęca dużo czasu Kingpinowi, czyli Wilsonowi Fiskowi (Vincent D'Onofrio). Możemy dostrzec sceny z serialu Daredevil, który powstał dla Netflixa. Widzimy czarno-białe ujęcia z więzienia, gdzie złoczyńca wspomina o swoim pierwszym akcie przemocy, gdy jako chłopiec zabił ojca. Są też sceny z pierwszego sezonu tej produkcji, gdy Kingpin rósł w siłę w Hell's Kitchen, a jego największym przeciwnikiem był Daredevil.

W zwiastunie jest wiele wspólnych scen Fiska i Echo - w jednej z nich Maya próbuje zabić go za spowodowanie śmierci jej ojca, co zostało ujawnione w serialu Hawkeye. Natomiast uwagę zwracają sceny z Daredevilem (w tej roli Charlie Cox), które pochodzą z serialu Netflixa, co potwierdza, że należy on do kanonu MCU. Wcześniej wspominał też o tym producent wykonawczy Echo - Brad Winderbaum. Ponadto w trailerze możemy dostrzec urywki walki między Daredevilem a tytułową bohaterką. Zobaczcie poniżej cały zwiastun.

Serial podąża za tytułową bohaterką, która musi zmierzyć się ze swoją przeszłością i ponownie połączyć się ze swoimi korzeniami rdzennych mieszkańców Ameryki, aby iść naprzód.

Oprócz wyżej wspomnianych aktorów w serialu występują: Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Graham Greene, Cody Lightning, Devery Jacobs i Zahn McClarnon. Marion Dayre jest główną scenarzystką i producentką wykonawczą Echo.

Echo - premiera 9 stycznia na Disney+.