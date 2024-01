Marvel's Guardians of the Galaxy na PC za darmo! Epic Games Store przygotowało świetny prezent dla graczy

fot. Square Enix

Na Epic Games Store regularnie pojawiają się bezpłatne produkcje, które można przypisać do swojego konta, jednak tym razem mamy do czynienia z wyjątkowo atrakcyjną ofertą. Użytkownicy platformy mogą odebrać za darmo Marvel’s Guardians of the Galaxy, czyli dobrze ocenianą produkcję, która zadebiutowała w październiku 2021 roku.

Jedynym wymogiem jest posiadanie konta w serwisie, a jego założenie również nic nie kosztuje. Wystarczy, że udacie się pod ten adres, a następnie zarejestrujecie lub zalogujecie się na swoje konto. Następnie wystarczy już tylko dodać grę do swojego profilu i możecie cieszyć się rozgrywką. Pamiętajcie jednak, że promocja trwa jedynie do 11 stycznia, godziny 17:00. Warto więc się pośpieszyć, by taka okazja Was nie ominęła!

Marvel's Guardians of the Galaxy to trzeciosoobowa gra akcji, w której gracze mają okazję pokierować Star-Lordem i wydawać proste komendy pozostałym Strażnikom Galaktyki. Tytuł ten spotkał się z uznaniem krytyków, a jego średnia ocen w serwisie Opencritic to 82/100. Recenzenci chwalili między innymi historię, klimat i sporą dawkę humoru.