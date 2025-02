Daredevil masakruje Bullseye'a! Nowa, brutalna zapowiedź serialu MCU

fot. materiały prasowe

Tylko kilka dni dzieli fanów od premiery serialu Daredevil: Odrodzenie. Kampania promocyjna jest na ostatniej prostej i codziennie do sieci trafiają nowe materiały, które pozwalają uzyskać lepsze spojrzenie na najnowszy serial ze stajni Marvel Studios. Opinie osób, które miały okazję obejrzeć pierwsze odcinki napawają optymizmem, a twórcy i obsada nieustannie podkreślają podobieństwa do oryginalnej produkcji, która jest do teraz wychwalana przez fanów.

Nowa, brutalna zapowiedź serialu MCU

Tymczasem w sieci pojawiła się kolejna zapowiedź serialu. W ucho od razu rzuca się charakterystyczny motyw muzyczny, który wykorzystywano w serialu Netflixa. To nie nowość, bo pojawił się też przez moment w Mecenas She-Hulk podczas jej potyczki z Daredevilem. W wideo widzimy Matta Murdocka brutalniejszego niż kiedykolwiek, a kamera wcale nie próbuje ucinać tego, co się dzieje na ekranie. Całość rozpoczyna się od istnego zmasakrowania Bullseye'a i powracającego w tej roli Wilsona Bethela. Mamy też krótki dialog z Punisherem Jona Bernthala i lepsze spojrzenie na krwawą i brutalną akcję. Sprawdźcie sami!

Druga z zapowiedzi skupia się na postaci Daredevila i Wilsona Fiska. Można stwierdzić, że serial skupi się na ukazaniu ich głębi, podwójnej tożsamości i podobieństw, do których pewnie sami nie chcieliby się przyznać.

